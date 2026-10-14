Роботы не смогут полностью заменить бойцов на фронте: Пивненко

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko

Наземные роботизированные комплексы и беспилотники не способны полностью заменить военнослужащих на передовых позициях, несмотря на активное использование современных технологий во время боевых действий. Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко объяснил, что даже при широком применении дронов и роботов присутствие подготовленных бойцов остается необходимым для удержания позиций.

Об этом командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Дроны не могут заменить военных на передовой

По словам Пивненко, современные технологии помогают обеспечивать украинские подразделения, однако не могут полностью взять на себя функции военнослужащих.

Для доставки необходимых грузов на передовые позиции используют беспилотники, наземные роботизированные комплексы, багги, квадроциклы и мотоциклы. При этом генерал напомнил, что все эти средства остаются уязвимыми для вражеских атак.

Командующий Нацгвардией подчеркнул, что главной задачей логистики является обеспечение военных продовольствием, боеприпасами, аккумуляторными батареями и средствами связи.

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Ограничения наземных роботизированных комплексов

Пивненко объяснил, что наземные роботизированные комплексы также нуждаются в постоянном обслуживании и контроле со стороны военнослужащих.

В частности, такие системы необходимо обеспечивать боеприпасами, поддерживать в рабочем состоянии и осуществлять управление ими. Поэтому Пивненко считает, что даже широкое внедрение роботизированных технологий не означает полного отказа от присутствия людей на боевых позициях.

Отдельное внимание командующий Нацгвардией уделил подготовке личного состава. По его словам, именно подготовленность военнослужащих и устойчивость оборонительных позиций остаются важными составляющими ведения боевых действий.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Украине разрабатывают план реагирования на возможные кризисные ситуации зимой. По словам главы Офиса Президента Кирилла Буданова, документ будет охватывать период с ноября 2026 года по март 2027-го. Правительство должно определить основные угрозы и обеспечить распределение ресурсов между регионами, которые больше всего будут нуждаться в помощи.

Также Новини.LIVE писал, что западные союзники обсуждают новый план завершения войны в Украине. По информации The Washington Post, документ предусматривает прекращение огня по нынешней линии фронта, гарантии безопасности и постепенную отмену санкций против России. Отдельными пунктами являются восстановление Украины и возобновление энергетического сотрудничества между Москвой и Европой.