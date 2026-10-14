Роботи не зможуть повністю замінити бійців на фронті: Півненко

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko

Наземні роботизовані комплекси та безпілотники не здатні повністю замінити військовослужбовців на передових позиціях, попри активне використання сучасних технологій під час бойових дій. Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко пояснив, що навіть за широкого застосування дронів і роботів присутність підготовлених бійців залишається необхідною для утримання позицій.

Про це командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама

Дрони не можуть замінити військових на передовій

За словами Півненка, сучасні технології допомагають забезпечувати українські підрозділи, однак не можуть повністю перебрати на себе функції військовослужбовців.

Для доставки необхідних вантажів на передові позиції використовують безпілотники, наземні роботизовані комплекси, багі, квадроцикли та мотоцикли. При цьому генерал нагадав, що всі ці засоби залишаються вразливими до ворожих атак.

Командувач Нацгвардії наголосив, що головним завданням логістики є забезпечення військових продовольством, боєприпасами, акумуляторними батареями та засобами зв'язку.

Читайте також:

Обмеження наземних роботизованих комплексів

Півненко пояснив, що наземні роботизовані комплекси також потребують постійного обслуговування та контролю з боку військовослужбовців.

Зокрема, такі системи необхідно забезпечувати боєприпасами, підтримувати в робочому стані та здійснювати їхнє керування. Тому Півненко вважає, що навіть широке впровадження роботизованих технологій не означає повної відмови від присутності людей на бойових позиціях.

Окрему увагу командувач Нацгвардії приділив підготовці особового складу. За його словами, саме підготовленість військовослужбовців та стійкість оборонних позицій залишаються важливими складовими ведення бойових дій.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в Україні розробляють план реагування на можливі кризові ситуації взимку. За словами глави Офісу Президента Кирила Буданова, документ охоплюватиме період із листопада 2026 року до березня 2027-го. Уряд має визначити основні загрози та забезпечити розподіл ресурсів між регіонами, які найбільше потребуватимуть допомоги.

Також Новини.LIVE писав, що західні союзники обговорюють новий план завершення війни в Україні. За інформацією The Washington Post, документ передбачає припинення вогню за нинішньою лінією фронту, безпекові гарантії та поступове скасування санкцій проти Росії. Окремими пунктами є відбудова України та відновлення енергетичної співпраці між Москвою і Європою.