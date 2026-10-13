Буданов заявив про підготовку кризових сценаріїв для України на зиму

Глава Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official/

Україна готує оперативні плани реагування на можливі кризові ситуації в зимовий період через російські обстріли цивільної інфраструктури великих міст. Для цього мають розробити чіткі сценарії на період із листопада 2026 року до березня 2027-го, визначити можливі загрози та заздалегідь розподілити наявні ресурси між регіонами, які можуть найбільше їх потребувати.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву глави Офісу Президента України Кирила Буданова.

Реклама

Повідомлення Кирила Буданова. Фото: скриншот

Україна готується до можливих криз узимку

За дорученням Президента України Буданов провів засідання Координаційної платформи з гуманітарного реагування. Участь у ньому взяли прем'єр-міністр Сергій Корецький, секретар РНБО Ігор Клименко, команда Офісу Президента, представники державних органів, дипломати та представники країн-донорів.

Головним завданням визначили розробку чітких кризових сценаріїв і оперативних планів реагування на період із листопада 2026 року до березня 2027 року.

За словами Буданова, уряд через ДСНС має підготувати базовий сценарій можливих загроз з урахуванням їхньої географії та масштабів. Сили оборони та розвідка зі свого боку мають надати оцінку ризиків.

Читайте також:

"Наявний ресурс має бути зосереджений там, де людям буде найважче", — наголосив Буданов.

Буданов назвав головну загрозу взимку

За словами керівника ОП, Росія системно завдає ударів по цивільній інфраструктурі великих українських міст. Тому держава має бути готовою до різних сценаріїв розвитку ситуації протягом зими.

Буданов заявив, що реагування на можливі кризи мають координувати центральна та місцева влада, профільні міністерства і служби, Сили оборони, міжнародні партнери та гуманітарні організації.

"Маємо тримати тил так само надійно, як Сили оборони тримають лінію фронту", — заявив Буданов.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський розкритикував темпи виконання плану стійкості Києва. За його словами, столиця відстає навіть від прикордонних і прифронтових регіонів. Глава держави розпочав консультації з представниками влади, бізнесу та безпекового сектору для посилення захисту критичної інфраструктури.

Також Новини.LIVE писав, що 13 жовтня через російські обстріли виникли нові знеструмлення у чотирьох областях України. Без електропостачання залишилися частина споживачів Чернігівської, Харківської, Донецької та Запорізької областей. У низці регіонів запровадили погодинні відключення світла обсягом до двох черг.