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Головна Новини дня У чотирьох областях є нові знеструмлення після обстрілів РФ

У чотирьох областях є нові знеструмлення після обстрілів РФ

Ua ru
13 жовтня 2026 13:03
Відключення світла 13 жовтня: які області знеструмлені
Дівчина читає новини під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Унаслідок російських обстрілів в Україні зафіксували нові знеструмлення. У низці регіонів діють обмеження споживання електроенергії для населення, промисловості та бізнесу. Українців закликають ощадливо користуватися електроприладами, зокрема з 16:00 до 22:00.

Про це повідомили в Укренерго та Міністерстві енергетики України у вівторок, 13 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Де зафіксували нові знеструмлення

За інформацією Укренерго, станом на ранок 13 жовтня нові знеструмлення внаслідок російських обстрілів зафіксували в Чернігівській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях.

Там, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

У частині областей до кінця доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Обсяг погодинних відключень може сягати двох черг. Такі заходи необхідні, щоб уникнути перевантаження обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами.

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В Укренерго також повідомили про зростання споживання електроенергії. 13 жовтня станом на 09:30 цей показник був на 4,1% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня. Причиною стала хмарна погода майже на всій території України, через яку побутові сонячні електростанції працюють менш ефективно, а споживання електроенергії із загальної мережі зростає.

Добовий максимум споживання 12 жовтня зафіксували ввечері. Він був на 1,5% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 9 жовтня. В Укренерго пояснили це меншим обсягом вимушених обмежень у частині областей.

У компанії закликали споживачів ощадливо користуватися електроенергією в період дії обмежень і нагадали, де перевіряти графіки відключень.

В Укренерго попередили, що через російські атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачам радять стежити за повідомленнями на офіційних сайтах і сторінках у соцмережах обленерго.

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Скриншот повідомлення Укренерго/Facebook

Що повідомили в Міненерго про ситуацію в енергосистемі

За даними Міністерства енергетики України, станом на ранок 13 жовтня через бойові дії та російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Сумській, Харківській, Запорізькій і Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Щойно це дозволяє безпекова ситуація, енергетики починають відновлювати пошкоджене обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

У міністерстві також повідомили, що напередодні внаслідок атаки російського дрона на автомобіль з енергетиками у Слов’янську двоє працівників зазнали поранень. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Через мережеві обмеження, спричинені попередніми російськими атаками, у низці регіонів застосовують погодинні відключення електроенергії та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу. У Міненерго пояснили, що ці заходи допомагають уникнути перевантаження мереж і запобігти масштабним аваріям.

Також  у відомстві зазначили, що в Україні запрацював портал "єОпора" — єдиний інформаційний ресурс із практичними порадами та актуальною інформацією про підготовку до зими, державну підтримку й допомогу населенню.

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Скриншот повідомлення Міненерго/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 12 жовтня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Росія порушила енергетичне перемир’я, продовживши атаки на українські АЗС, енергетичну інфраструктуру та інші об’єкти. За словами президента, Україна в ніч після оголошення перемир’я не завдавала ударів по енергетичних об’єктах на території РФ. Зеленський наголосив, що для припинення російської агресії необхідно посилити міжнародний тиск на Москву.

Новини.LIVE також писали, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив, що взимку в Україні будуть планові та екстрені відключення електроенергії, зокрема в Києві, Одесі, Кривому Розі та прифронтових населених пунктах. За його словами, підготовка енергосистеми до зими значно посилилася, а витрати Києва на сезонну підготовку зросли з 2 до 16 млрд гривень. Водночас удари балістичними й крилатими ракетами та реактивними дронами можуть спричиняти проблеми в роботі енергосистеми попри посилення захисту.

Міненерго обстріли Укренерго енергосистема енергетика відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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