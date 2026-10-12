Зеленський про енергетичне перемир’я та удари Росії по Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ніч після оголошення президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир’я українські сили не завдавали ударів по енергетичних об’єктах на території Росії. Проте російські війська продовжили атаки на українські автозаправні станції, енергетичну інфраструктуру та інші об’єкти.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Fox News. Фрагмент розмови президент опублікував у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Зеленський назвав удари РФ відповіддю Путіна на заяву Трампа

Глава держави вважає, що російські атаки після оголошення перемир’я були відповіддю російського диктатора Володимира Путіна на слова американського лідера. За його словами, позиція Росії щодо енергетичного перемир’я стала зрозумілою після нічних атак.

"І сигнали від Росії пішли дуже чіткі: вони нічого не знають про енергетичне перемир’я", — зазначив президент України.

Він додав, що Москва продовжує шукати причини, щоб не припиняти війну.

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Зеленський закликав посилити тиск на Росію

Президент наголосив, що Україна не розкриває своїх подальших планів у межах військових операцій. На думку Зеленського, для припинення російської агресії необхідний сильніший міжнародний тиск на Москву.

"Саме тому я вважаю, що потрібно більше тиску на Росію", — підсумував глава держави.

Що відомо про енергетичне перемир’я

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що енергетичне перемир’я між Україною та Росією має почати діяти негайно. Проте пізніше з’явилася інформація, що ініціатива стосувалася передусім припинення ударів по нафтопереробних заводах.

Також Новини.LIVE писали, що, за словами Зеленського, Україна має інструменти для стримування російської ескалації та відповідатиме на атаки по енергетичній інфраструктурі.