Зеленский об энергетическом перемирии и ударах России по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь после объявления президентом США Дональдом Трампом энергетического перемирия украинские войска не наносили ударов по энергетическим объектам на территории России. Однако российские войска продолжили атаки на украинские автозаправочные станции, энергетическую инфраструктуру и другие объекты.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Fox News. Фрагмент беседы президент опубликовал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Зеленский назвал удары РФ ответом Путина на заявление Трампа

Глава государства считает, что российские атаки после объявления перемирия были ответом российского диктатора Владимира Путина на слова американского лидера. По его словам, позиция России относительно энергетического перемирия стала понятной после ночных атак.

"И сигналы от России поступили очень четкие: они ничего не знают об энергетическом перемирии", — отметил президент Украины.

Он добавил, что Москва продолжает искать поводы, чтобы не прекращать войну.

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Зеленский призвал усилить давление на Россию

Президент подчеркнул, что Украина не раскрывает своих дальнейших планов в рамках военных операций. По мнению Зеленского, для прекращения российской агрессии необходимо усилить международное давление на Москву.

"Именно поэтому я считаю, что нужно больше давления на Россию", — подытожил глава государства.

Что известно об энергетическом перемирии

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что 11 октября президент США Дональд Трамп объявил, что энергетическое перемирие между Украиной и Россией должно вступить в силу немедленно. Однако позже появилась информация, что инициатива касалась прежде всего прекращения ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Также Новини.LIVE писали, что, по словам Зеленского, Украина располагает инструментами для сдерживания российской эскалации и будет отвечать на атаки по энергетической инфраструктуре.