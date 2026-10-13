Отключение электричества 13 октября: какие области без света

Девушка читает новости во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В результате российских обстрелов в Украине зафиксированы новые отключения электроэнергии. В ряде регионов действуют ограничения на потребление электроэнергии для населения, промышленности и бизнеса. Украинцев призывают экономно пользоваться электроприборами, в частности с 16:00 до 22:00.

Об этом сообщили в Укрэнерго и Министерстве энергетики Украины во вторник, 13 октября, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Где зафиксированы новые отключения электроэнергии

По информации Укрэнерго, по состоянию на утро 13 октября новые отключения электроэнергии в результате российских обстрелов зафиксированы в Черниговской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Там, где это позволяет обстановка с безопасностью, энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам.

В некоторых областях до конца суток будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Объем почасовых отключений может достигать двух очередей. Такие меры необходимы, чтобы избежать перегрузки оборудования, поврежденного предыдущими российскими обстрелами.

Читайте также:

В Укрэнерго также сообщили о росте потребления электроэнергии. 13 октября по состоянию на 09:30 этот показатель был на 4,1% выше, чем в это же время предыдущего дня. Причиной стала облачная погода почти на всей территории Украины, из-за которой бытовые солнечные электростанции работают менее эффективно, а потребление электроэнергии из общей сети растет.

Суточный максимум потребления 12 октября зафиксировали вечером. Он был на 1,5% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня — в пятницу, 9 октября. В Укрэнерго объяснили это меньшим объемом вынужденных ограничений в некоторых областях.

В компании призвали потребителей экономно пользоваться электроэнергией в период действия ограничений и напомнили, где можно проверить графики отключений.

В Укрэнерго предупредили, что из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру ситуация в энергосистеме может меняться. Потребителям рекомендуют следить за сообщениями на официальных сайтах и страницах облэнерго в соцсетях.

Скриншот сообщения Укрэнерго/Facebook

Что сообщили в Минэнерго о ситуации в энергосистеме

По данным Министерства энергетики Украины, по состоянию на утро 13 октября из-за боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Сумской, Харьковской, Запорожской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.

Как только это позволит обстановка с безопасностью, энергетики начнут восстанавливать поврежденное оборудование, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

В министерстве также сообщили, что накануне в результате атаки российского дрона на автомобиль с энергетиками в Славянске двое сотрудников получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Из-за сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, в ряде регионов применяются почасовые отключения электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В Минэнерго пояснили, что эти меры помогают избежать перегрузки сетей и предотвратить масштабные аварии.

Также в ведомстве отметили, что в Украине заработал портал "еОпора" — единый информационный ресурс с практическими советами и актуальной информацией о подготовке к зиме, государственной поддержке и помощи населению.

Скриншот сообщения Минэнерго/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 12 октября 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушила энергетическое перемирие, продолжив атаки на украинские АЗС, энергетическую инфраструктуру и другие объекты. По словам президента, Украина в ночь после объявления перемирия не наносила ударов по энергетическим объектам на территории РФ. Зеленский подчеркнул, что для прекращения российской агрессии необходимо усилить международное давление на Москву.

Новини.LIVE также сообщали, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что зимой в Украине будут плановые и экстренные отключения электроэнергии, в частности в Киеве, Одессе, Кривом Роге и прифронтовых населенных пунктах. По его словам, подготовка энергосистемы к зиме значительно активизировалась, а расходы Киева на сезонную подготовку выросли с 2 до 16 млрд гривен. В то же время удары баллистическими и крылатыми ракетами, а также реактивными дронами могут вызывать проблемы в работе энергосистемы, несмотря на усиление защиты.