Буданов заявил о подготовке кризисных сценариев для Украины на зиму

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official/

Украина готовит оперативные планы реагирования на возможные кризисные ситуации в зимний период из-за российских обстрелов гражданской инфраструктуры крупных городов. Для этого должны разработать четкие сценарии на период с ноября 2026 года по март 2027-го, определить возможные угрозы и заранее распределить имеющиеся ресурсы между регионами, которые могут больше всего в них нуждаться.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Офиса Президента Украины Кирилла Буданова.

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Сообщение Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Украина готовится к возможным кризисам зимой

По поручению Президента Украины Буданов провел заседание Координационной платформы по гуманитарному реагированию. Участие в нем приняли премьер-министр Сергей Корецкий, секретарь СНБО Игорь Клименко, команда Офиса Президента, представители государственных органов, дипломаты и представители стран-доноров.

Главной задачей определили разработку четких кризисных сценариев и оперативных планов реагирования на период с ноября 2026 года по март 2027 года.

По словам Буданова, правительство через ГСЧС должно подготовить базовый сценарий возможных угроз с учетом их географии и масштабов. Силы обороны и разведка, со своей стороны, должны предоставить оценку рисков.

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"Имеющиеся ресурсы должны быть сосредоточены там, где людям будет труднее всего", — подчеркнул Буданов.

Буданов назвал главную угрозу зимой

По словам руководителя ОП, Россия систематически наносит удары по гражданской инфраструктуре крупных украинских городов. Поэтому государство должно быть готово к различным сценариям развития ситуации в течение зимы.

Буданов заявил, что реагирование на возможные кризисы должны координировать центральная и местная власть, профильные министерства и службы, Силы обороны, международные партнеры и гуманитарные организации.

"Мы должны держать тыл так же надежно, как Силы обороны держат линию фронта", — заявил Буданов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал темпы выполнения плана устойчивости Киева. По его словам, столица отстает даже от приграничных и прифронтовых регионов. Глава государства начал консультации с представителями власти, бизнеса и сектора безопасности для усиления защиты критической инфраструктуры.

Также Новини.LIVE писал, что 13 октября из-за российских обстрелов возникли новые отключения электроэнергии в четырех областях Украины. Без электроснабжения осталась часть потребителей Черниговской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. В ряде регионов ввели почасовые отключения света объемом до двух очередей.