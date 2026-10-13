Зупинка по лінії фронту: який територіальний компроміс готує Захід для миру

Президент України Володимир Зеленський виступає під час спільної прес-конференції. Фото: REUTERS/Аліна Смутко

Західні союзники таємно розробляють масштабний мирний план, що передбачає припинення вогню за поточною лінією фронту та територіальні поступки з боку України для закінчення війни. Проєкт включає зняття санкцій з Москви, спільну торгівлю нафтою і газом, відбудову України та аналог 5 статті НАТО для захисту від агресії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на статтю The Washington Post.

Реклама

Зустріч у Флориді та ультиматум щодо НПЗ

Західні країни почали поступово розроббляти єдину мирну пропозицію, яка має зупинити війну в Україні через низку компромісів. За даними WP нещодавно відбулася шестигодинна зустріч дипломатів. У гольф-клубі Shell Bay, що належить Стіву Віткоффу, він разом із Джаредом Кушнером обговорював нову ініціативу з посадовцями України, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Головною передумовою для домовленостей американська сторона називає відмову Києва від ударів по російських нафтопереробних заводах. За останні місяці Кушнер та Віткофф просили про це близько шести разів. Після чергової відмови Володимира Зеленського Дональд Трамп уклав з Москвою окрему угоду щодо дизельного пального, щоб збити ціни напередодні проміжних виборів. Це відверто підірвало закон про санкції та обурило європейців і Київ. У відповідь на критику Білий дім пригрозив скоротити критично важливу розвідувальну підтримку України.

Чотири напрямки нової угоди для миру в Україні

Перший стосується комплексної відбудови України за підтримки Світового банку та інвестиційної компанії BlackRock. Вони мають забезпечити фінансування відновлення міст, підтримку економіки та допомогу родинам військових. Від Києва найближчими днями очікують точних підрахунків витрат і надійних гарантій захисту цих грошей від повоєнної корупції.

Читайте також:

Другим пунктом є надання Україні безпекових гарантій. Сполучені Штати та європейські країни зобов'яжуться дати військову відповідь у разі повторного нападу Росії, що американські чиновники прирівнюють до 5-ї статті НАТО. Водночас Москва отримає змогу обговорити власні безпекові інтереси з Європою.

Економічна інтеграція через енергетичну угоду стане третім пунктом угоди. Планується запуск трубопроводу для постачання російської нафти й газу до Європи. Прибутки від транзиту ділитимуть Україна та РФ. Це має різко знизити ціни на енергоносії в ЄС, забезпечити Москві довгостроковий доступ до ринку та визначити графік зняття чинних економічних санкцій.

Четвертий, найболючіший етап — це територіальний компроміс. Журналісти WP зазначають, що дана угода фіксує припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, яку переговірники називають "лінією контролю". Росія збереже контроль над уже окупованими українськими територіями, включно з Донбасом.

Війна на виснаження несе колосальні втрати

Необхідність таких компромісів переговірники пояснюють величезними втратами та загальним виснаженням обох держав. За даними британської розвідки, лише в серпні втрати російської армії склали 42 тисячі осіб, тобто близько 1400 щодоби. Загальні втрати РФ убитими й пораненими вже сягнули 1,4 мільйона.

Союзники побоюються, що взимку бойові дії перетворяться на економічне знищення та глибоку кризу серед цивільного населення. При цьому європейські дипломати, спираючись на дані розвідки, зазначили, що кремліський диктатор не надто сильно прагне миру.

В ЄС переконані, що агресор прагне лише перемоги, а дизельні домовленості Вашингтона з Москвою зараз лише допомагають Росії продовжувати війну.

Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відтермінували запланований візит до Москви. Паузу у переговорному процесі взяли на тлі заяв Дональда Трампа щодо запуску енергетичного перемир'я, а також в очікуванні офіційної реакції Києва та європейських столиць на новий мирний план.

Водночас консультації делегацій України, США та країн Європи в Маямі щодо завершення війни згорнули достроково, запланований другий день зустрічей повністю скасували.

Тим часом за останні тижні Росія суттєво наростила інтенсивність далекобійних ударів, сконцентрувавшись на системному руйнуванні української енергетики. В Інституті вивчення війни зазначають, що поточне становище на передовій змусило Володимира Путіна переглянути воєнну стратегію. Водночас президент США Дональд Трамп зробив заяву, що прагнення до миру мають обидві сторони, проте Володимир Путін, на його думку, зацікавлений у домовленостях значно більше, ніж Володимир Зеленський, тож Вашингтон планує примусити обох лідерів до компромісу.