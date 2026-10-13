Перемирие на линии фронта: какой территориальный компромисс готовит Запад для достижения мира

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместной пресс-конференции. Фото: REUTERS/Алина Смутко

Западные союзники в тайне разрабатывают масштабный мирный план, предусматривающий прекращение огня по текущей линии фронта и территориальные уступки со стороны Украины для прекращения войны. Проект включает снятие санкций с Москвы, совместную торговлю нефтью и газом, восстановление Украины и аналог 5-й статьи НАТО для защиты от агрессии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью The Washington Post.

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Встреча во Флориде и ультиматум по поводу НПЗ

Западные страны начали постепенно разрабатывать единое мирное предложение, которое должно остановить войну в Украине благодаря ряду компромиссов. По данным WP, недавно состоялась шестичасовая встреча дипломатов. В гольф-клубе Shell Bay, принадлежащем Стиву Виткоффу, он вместе с Джаредом Кушнером обсуждал новую инициативу с официальными лицами Украины, Великобритании, Франции и Германии.

Главным условием для достижения договоренностей американская сторона называет отказ Киева от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. За последние месяцы Кушнер и Виткофф просили об этом около шести раз. После очередного отказа Владимира Зеленского Дональд Трамп заключил с Москвой отдельное соглашение по дизельному топливу, чтобы снизить цены накануне промежуточных выборов. Это явно подорвало закон о санкциях и возмутило европейцев и Киев. В ответ на критику Белый дом пригрозил сократить критически важную разведывательную поддержку Украины.

Четыре направления нового соглашения для мира в Украине

Первое касается комплексного восстановления Украины при поддержке Всемирного банка и инвестиционной компании BlackRock. Они должны обеспечить финансирование восстановления городов, поддержку экономики и помощь семьям военных. От Киева в ближайшие дни ожидают точных расчетов расходов и надёжных гарантий защиты этих средств от послевоенной коррупции.

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Вторым пунктом является предоставление Украине гарантий безопасности. Соединенные Штаты и европейские страны обязуются дать военный ответ в случае повторного нападения России, что американские чиновники приравнивают к 5-й статье НАТО. В то же время Москва получит возможность обсудить свои интересы в сфере безопасности с Европой.

Экономическая интеграция через энергетическое соглашение станет третьим пунктом соглашения. Планируется запуск трубопровода для поставок российской нефти и газа в Европу. Доходы от транзита будут делить Украина и РФ. Это должно резко снизить цены на энергоносители в ЕС, обеспечить Москве долгосрочный доступ к рынку и определить график снятия действующих экономических санкций.

Четвёртый, самый болезненный этап — это территориальный компромисс. Журналисты WP отмечают, что данное соглашение закрепляет прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, которую участники переговоров называют "линией контроля". Россия сохранит контроль над уже оккупированными украинскими территориями, включая Донбасс.

Война на истощение несет колоссальные потери

Необходимость таких компромиссов участники переговоров объясняют огромными потерями и общим истощением обоих государств. По данным британской разведки, только в августе потери российской армии составили 42 тысячи человек, то есть около 1400 в сутки. Общие потери РФ убитыми и ранеными уже достигли 1,4 миллиона.

Союзники опасаются, что зимой боевые действия превратятся в экономическое уничтожение и глубокий кризис среди гражданского населения. При этом европейские дипломаты, опираясь на данные разведки, отметили, что кремлевский диктатор не слишком стремится к миру.

В ЕС убеждены, что агрессор стремится лишь к победе, а дизельные соглашения Вашингтона с Москвой сейчас лишь помогают России продолжать войну.

Новини.LIVE сообщали, что недавно спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отложили запланированный визит в Москву. Пауза в переговорном процессе была взята на фоне заявлений Дональда Трампа о запуске энергетического перемирия, а также в ожидании официальной реакции Киева и европейских столиц на новый мирный план.

В то же время консультации делегаций Украины, США и стран Европы в Майами по вопросу завершения войны свернули досрочно, запланированный второй день встреч полностью отменили.

Между тем за последние недели Россия существенно нарастила интенсивность дальнобойных ударов, сосредоточившись на системном разрушении украинской энергетики. В Институте изучения войны отмечают, что текущая обстановка на передовой заставила Владимира Путина пересмотреть военную стратегию. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что стремление к миру есть у обеих сторон, однако Владимир Путин, по его мнению, заинтересован в достижении договоренностей гораздо больше, чем Владимир Зеленский, поэтому Вашингтон планирует заставить обоих лидеров пойти на компромисс.