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Главная Новости дня РФ ударила по Славянску: повреждены многоэтажки, есть раненые

РФ ударила по Славянску: повреждены многоэтажки, есть раненые

Ua ru
11 октября 2026 14:15
Россия атаковала Славянск 11 октября: повреждены многоэтажки, есть раненые
Последствия российского обстрела Славянска 11 октября. Фото: facebook.com/Vadymlyakh

Российские оккупанты в воскресенье, 11 октября, нанесли авиаудар по Славянску в Донецкой области. В результате обстрела были повреждены многоэтажные дома. Кроме того, захватчики ранили людей.

Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Славянска

Около 09:45 российские оккупанты сбросили на спальный район Славянска три ФАБ-250. В результате обстрела частично разрушены два многоэтажных дома. Кроме того, повреждены еще семь многоквартирных домов и магазин.

Російський обстріл Словʼянська 11 жовтня
Удар России по Славянску 11 октября. Фото: facebook.com/Vadymlyakh

На данный момент известно о семи пострадавших, трое из которых госпитализированы.

Атака Росії на Словʼянськ 11 жовтня
Поврежденный многоэтажный дом в Славянске. Фото: facebook.com/Vadymlyakh

"Еще один мужчина, 1986 года рождения, получил ранение сегодня в результате вражеского обстрела в другом месте в частном секторе", — добавил Лях.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, в течение этой недели российские оккупанты выпустили около 1450 авиабомб, 75 ракет и более 1640 ударных дронов.

А в ночь на 11 октября Россия нанесла удары по Днепру с помощью беспилотников. Враг повредил многоэтажные дома, склады с продуктами, грузовики и легковые автомобили. Кроме того, известно о раненых.

война Украина Донецкая область обстрелы Славянск Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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