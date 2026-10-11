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Головна Новини дня РФ вдарила по Словʼянську: пошкоджено багатоповерхівки, є поранені

РФ вдарила по Словʼянську: пошкоджено багатоповерхівки, є поранені

Ua ru
11 жовтня 2026 14:15
Росія атакувала Слов’янськ 11 жовтня: пошкоджено багатоповерхівки, є поранені
Наслідки російського обстрілу Словʼянська 11 жовтня. Фото: facebook.com/Vadymlyakh

Російські окупанти у неділю, 11 жовтня, завдали авіаудару по Словʼянську Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівки. Крім того, загарбники поранили людей.

Про це повідомив очільник Словʼянської міської військової адміністрації Вадим Лях у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Словʼянська

Близько 09:45 російські окупанти скинули на спальний район Словʼянська три ФАБ-250. Внаслідок обстрілу частково зруйновані дві багатоповерхівки. Крім того, ще сім багатоквартирних будинків та магазин пошкоджені.

Російський обстріл Словʼянська 11 жовтня
Удар Росії по Словʼянську 11 жовтня. Фото: facebook.com/Vadymlyakh

Наразі відомо про сім постраждалих, троє з яких госпіталізовані. 

Атака Росії на Словʼянськ 11 жовтня
Пошкоджена багатоповерхівка в Словʼянську. Фото: facebook.com/Vadymlyakh

"Ще один чоловік, 1986 року народження, отримав поранення сьогодні, в результаті ворожого прильоту на іншій локації в приватному секторі", — додав Лях.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, упродовж цього тижня російські окупанти випустили близько 1450 авіабомб, 75 ракет та понад 1640 ударних дронів.

А у ніч проти 11 жовтня Росія завдала ударів по Дніпру безпілотниками. Ворог пошкодив багатоповерхівки, склади з продуктами, вантажівки та легкові автомобілі. Крім того, відомо про поранених.

війна Україна Донецька область обстріли Слов'янськ Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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