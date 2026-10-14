Третий армейский корпус вслед за Вивальди объявил о новых военных операциях

Бойцы Сил обороны Украины. Фото: facebook.com/ab3.army

Третий армейский корпус Вооруженных сил Украины может продолжить серию военных операций после успеха "Вивальди", в ходе которой украинские защитники освободили 16 населенных пунктов и 277 квадратных километров территории. Пресс-секретарь корпуса Александр Бородин намекнул на новые операции, которые могут получить названия в честь известных композиторов, а также рассказал о реакции российских военных пропагандистов на поражения.

Об этом пресс-секретарь Третьего армейского корпуса рассказал в эфире День.LIVE, сообщает портал Новини.LIVE.

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В Третьем корпусе анонсировали новые операции

По словам Бородина, украинские военные не планируют ограничиваться результатами операции "Вивальди". Командование уже намекнуло на возможное продолжение серии операций, названных в честь известных композиторов.

"Что касается дальнейших действий — командующий сказал, что есть еще и Бах, и Моцарт, и другие прекрасные композиторы", — отметил Бородин.

В ходе операции "Вивальди" подразделения Третьего армейского корпуса вместе с приданными подразделениями освободили 16 населенных пунктов и вернули под украинский контроль 277 квадратных километров территории.

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Также, по сообщению украинских военных, удалось нанести противнику значительные потери и сорвать его наступательные планы в направлении трассы Харьков — Славянск.

Реакция российских пропагандистов на операцию "Вивальди"

Бородин рассказал, что российская пропаганда сначала пыталась объяснить успех украинских военных использованием искусственного интеллекта. Впоследствии риторика российских военных блогеров начала меняться.

В частности, даже военкоры, которые не находятся под непосредственным контролем Кремля, стали более критично высказываться о ситуации на фронте.

Пресс-секретарь Третьего армейского корпуса связывает такие изменения с тем, что скрывать реальные неудачи российских войск становится все сложнее.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что украинские военные усилили оборону Славянска в Донецкой области. Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко отметил, что на Краматорском направлении особое внимание уделяют противодействию российским авиабомбам и беспилотникам. По его словам, после операции "Вивальди" оккупанты перегруппировываются, а Силы обороны используют это время для укрепления позиций.

Также Новини.LIVE писал, что после освобождения Карповки командиры Госпогранслужбы лично посетили украинских военных на передовых позициях. Генерал и двое полковников вошли в село, расположенное всего в 3,5 километра от российских позиций. Во время возвращения офицеров атаковал вражеский дрон, который сбил Герой Украины с позывным Киллер.