Операція Вівальді: захисники деокупували 101 кв. км та три села

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: Третя штурмова бригада/3brig.ab3.army

Сили Третього армійського корпусу деокупували 101 квадратний кілометр і три села під час четвертої фази наступу "Вівальді". Ця масштабна операція дозволила зірвати плани армії Росії щодо оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації та захистити ключову трасу на Харків та завдала великих втрат війську.

Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький, цитує Новини.LIVE.

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Операція "Вівальді" спричинила хаос в російських військах

Андрій Білецький відзвітував про підсумки четвертого етапу масштабної військової операції "Вівальді". Під час цієї стадії Сили оборони деокупували 101 кв. км території.

Під повний контроль українських військових перейшли населені пункти Липове, Колодязі та Зелена Долина. У боях на цій ділянці російські окупаційні війська втратили близько 3000 солдатів.

За повідомленням командування, початкова мета операції полягала виключно в ліквідації ворожої інфільтрації, однак дії військових стрімко переросли у великий наступ. Ворожі підрозділи почали втрачати керованість, що спровокувало тотальну дезорієнтацію та хаос серед російського особового складу.

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"Ми не дали противнику обійти Слов'янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі, а також захистили трасу Харків — Слов'янськ", — заявив бригадний генерал.

Він також додав: "Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання "Запад" і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп’янськ-Вузловий".

Загальні підсумки та сили операції "Вівальді"

Протягом усіх чотирьох сезонів наступальної операції українська армія очистила від окупантів 277 квадратних кілометрів площі та звільнила 16 населених пунктів.

Загальні втрати збройних сил РФ за цей період сягнули 8000 військовослужбовців. До виконання бойових завдань залучалося велике угруповання українських сил. Основний удар наносили Третя штурмова бригада, 60-та ОМБр, 125-та ОВМБр, 3-й ОРБ, 25-й ОПТБ та 21-й ОПБпС "KRAKEN¹⁶⁵⁴". Спільно з ними діяли придані сили: 66-та ОМБр, 3-й прикордонний загін, 10-й мобільний прикордонний загін "Дозор", тактичні групи 8-го полку ССО, "Lasar's Group" НГУ, К-2 СБС, а також безпілотні підрозділи ЦСО "А".

Раніше Новини.LIVE інформували, що за вересневими підрахунками Альянсу, Росія зазнала колосальних втрат. Понад 50 тисяч росіян вибули зі строю вбитими та пораненими, причому безповоротні втрати можуть сягати 28 тисяч осіб.

Багатоетапна військова операція "Вівальді" довела здатність Сил оборони розбивати ворога навіть у найскладніших умовах. Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що секретами успішного прориву стали нестандартне управління військами, повна інформаційна тиша та вдала дезінформація. Противника заздалегідь збили з пантелику щодо напрямку головного удару, а через дефіцит набоїв і їжі окупанти почали масово здаватися в полон.