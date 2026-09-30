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Головна Новини дня Операція "Вівальді": росіяни здаються в полон через брак їжі і боєприпасів

Операція "Вівальді": росіяни здаються в полон через брак їжі і боєприпасів

Ua ru
30 вересня 2026 17:02
Ексклюзив
Операція "Вівальді": росіяни здаються через нестачу боєприпасів
Українські військові. Фото: Третій армійський корпус﻿

Операція "Вівальді" складається з чотирьох етапів і наразі триває. Через нестачу провізії та боєприпасів російські військові поступово здаються в полон. За словами лейтенантки Анастасії Кулікової, противника також вдалося ввести в оману щодо напрямку головного наступу, через що він не був готовий до дій українських сил.

Про це Анастасія Кулікова ексклюзивно розповіла в ефірі Ранок.LIVE.

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Операція "Вівальді" складається з чотирьох етапів

Лейтенантка зазначила, що операція "Вівальді" є широкою наступальною операцією та складається з чотирьох етапів, які наразі продовжуються.

За її словами, через нестачу боєприпасів та інших ресурсів російські військові поступово здаються в полон.

"Ворог у зв'язку з тим, що в них не вистачає провізії, боєприпасів і всього іншого, поступово здається в полон. Вони знесилені", — зазначила Анастасія Кулікова.

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За словами військової, українським силам вдалося ввести противника в оману щодо напрямку головного наступу. Через це російські військові не очікували таких дій.

У полон здаються офіцери та рядові військові

Кулікова зазначила, що російські військові були морально та фізично не готові до розвитку подій під час операції.

"Противник знеселений, що морально, що фізично, вони були до цього не готові. І як офіцери, так і рядовий особовий склад, вони здаються в полон", — сказала військова.

Що відомо про операцію "Вівальді"

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 15 вересня Андрій Білецький заявив про початок наступальної операції Третього армійського корпусу на півночі Донецької області. Операція отримала назву "Вівальді" та, за його словами, проводилася в умовах інформаційної тиші.

Також Новини.LIVE писав, що під час операції "Вівальді" російська армія втратила близько 5 тисяч військових.  Зокрема, українські військові знищили точки запуску дронів російського підрозділу "Рубікон", прорвали укріплення та взяли в полон близько 250 окупантів. 

полонені війна в Україні втрати окупантів українські військові операція "Вівальді"
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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