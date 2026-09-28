Під час операції Вівальді РФ втратила 5 тисяч військових

Українські військові. Фото: Третій армійський корпус/Facebook

Третій армійський корпус ЗСУ заявив про результати третього етапу операції "Вівальді" на Лиманському напрямку. Українські військові знищили точки запуску дронів російського підрозділу "Рубікон", прорвали укріплення та взяли в полон близько 250 окупантів. За три сезони операції втрати РФ становлять 5 тисяч військових.

Про це повідомляє Третій армійський корпус, передає Новини.LIVE.

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У Третьому корпусі розповіли про нові досягнення "Вівальді"

Третій армійський корпус повідомив про нові досягнення операції "Вівальді".

"Звільнено ще 51 квадратний кілометр. Рідкодуб, Нове, Катеринівка. Відновлено контроль над Новомихайлівкою та Карпівкою. Загалом за три сезони 176 квадратних кілометрів. Це більше, ніж площа Одеси. Для противника це крах наступальних планів на лиманському напрямку", — заявив корпус.

Під час третього етапу операції українські військові застосували обманний маневр, змусивши російські війська концентрувати резерви на хибному напрямку. Повідомляється, що українські підрозділи знищили точки зльоту безпілотників російського підрозділу "Рубікон".

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"Ми послідовно знищували вузли управління Рубікона. Противник втратив очі та можливість кинути бронерезерви на контратаки. Рубікон знятий з напрямку", — йдеться в джерелі.

Також у Третьому армійському корпусі повідомили про застосування роботизованих БТР-60 для ураження укріплень російських військ.

"Ми перетворили БТР-60 на роботизовані комплекси Камікадзе, заповнили вибухівкою, і саме вони розбили найскладніші укріплення ворога", — повідомив корпус.

У корпусі заявили про 250 полонених росіян

Третій армійський корпус наголосив, що під час операції близько 250 російських військовослужбовців здалися в полон, а загальні втрати російських військ за три етапи операції "Вівальді" становлять близько 5 тисяч військовослужбовців.

"Опір закінчився масовим полоном, цілими ротами разом з командирами. Третій армійський корпус поповнив обмінний фонд на 250 полонених. За рахунок введення ворога в оману, вістрям операції стали бригади третього армійського корпусу та приданих підрозділів...Втрати противника у цьому сезоні понад дві тисячі солдатів. Загалом, за три сезони операції "Вівальді", близько п'яти тисяч солдатів. Рух триває", — йдеться в джерелі.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив — протягом тижня українські військові на всіх ділянках активних бойових дій знешкодили 10 660 російських військовослужбовців убитими та пораненими. За його словами, така ситуація на фронті не дає Росії можливості розгорнути масштабнішу наступальну активність проти України.

Ми інформували, що Третій армійський корпус провів унікальну операцію, застосувавши НРК, які десантувалися з БпЛА в тил російських військ. Така тактика раніше системно не застосовувалася. Над її розробкою військові працювали близько чотирьох-п’яти місяців.