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Главная Новости дня Операция Вивальди: РФ потеряла 5 тысяч военнослужащих

Операция Вивальди: РФ потеряла 5 тысяч военнослужащих

Ua ru
28 сентября 2026 20:11
В ходе операции Вивальди РФ потеряла 5 тысяч военнослужащих
Украинские военные. Фото: Третий армейский корпус/Facebook

Третий армейский корпус ВСУ сообщил о результатах третьего этапа операции "Вивальди" на Лиманском направлении. Украинские военные уничтожили точки запуска дронов российского подразделения "Рубикон", прорвали укрепления и взяли в плен около 250 оккупантов. За три сезона операции потери РФ составляют 5 тысяч военных.

Об этом сообщает Третий армейский корпус, передает Новини.LIVE.

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В Третьем корпусе рассказали о новых достижениях операции "Вивальди"

Третий армейский корпус сообщил о новых достижениях операции "Вивальди".

"Освобождено ещё 51 квадратный километр. Ридкодуб, Новое, Катериновка. Восстановлен контроль над Новомихайловкой и Карповкой. Всего за три сезона — 176 квадратных километров. Это больше, чем площадь Одессы. Для противника это крах наступательных планов на лиманском направлении", — заявил корпус.

В ходе третьего этапа операции украинские военные применили обманный маневр, заставив российские войска сконцентрировать резервы в ложном направлении. Сообщается, что украинские подразделения уничтожили точки взлета беспилотников российского подразделения "Рубикон".

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"Мы последовательно уничтожали узлы управления "Рубикона". Противник лишился глаз и возможности бросить бронерезервы на контратаки. "Рубикон" снят с направления", — говорится в источнике.

Также в Третьем армейском корпусе сообщили о применении роботизированных БТР-60 для поражения укреплений российских войск.

"Мы превратили БТР-60 в роботизированные комплексы "Камикадзе", заполнили их взрывчаткой, и именно они разбили самые сложные укрепления врага", — сообщил корпус.

В корпусе заявили о 250 пленных россиянах

Третий армейский корпус подчеркнул, что в ходе операции около 250 российских военнослужащих сдались в плен, а общие потери российских войск за три этапа операции "Вивальди" составляют около 5 тысяч военнослужащих.

"Сопротивление закончилось массовым пленением, целыми ротами вместе с командирами. Третий армейский корпус пополнил обменный фонд на 250 пленных. Благодаря введению врага в заблуждение, острием операции стали бригады третьего армейского корпуса и приданных подразделений... Потери противника в этом сезоне превышают две тысячи солдат. Всего за три сезона операции "Вивальди" — около пяти тысяч солдат. Операция продолжается", — говорится в источнике.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил — в течение недели украинские военные на всех участках активных боевых действий уничтожили 10 660 российских военнослужащих — убитых и раненых. По его словам, такая ситуация на фронте не дает России возможности развернуть более масштабную наступательную активность против Украины.

Мы сообщали, что Третий армейский корпус провел уникальную операцию, применив НРК, которые десантировались с БПЛА в тыл российских войск. Такая тактика ранее системно не применялась. Над её разработкой военные работали около четырёх-пяти месяцев.

деоккупация Украины война в Украине Россия Третий армейский корпус операция "Вивальди"
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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