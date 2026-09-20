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Главная Новости дня Вивальди набирает обороты: третий корпус освободил три населённых пункта

Вивальди набирает обороты: третий корпус освободил три населённых пункта

Ua ru
20 сентября 2026 11:37
«Вивальди» набирает обороты: третий корпус освободил три населённых пункта
Срочная новость

Третий армейский корпус сообщил об освобождении Шандрыголового и Дерилового, а также об установлении полного контроля над Дробишевым. В ходе двух сезонов наступательной операции «Вивальди» украинские военные и приданные подразделения вернули под контроль 125 кв. км территории, из которых 50 кв. км были деоккупированы.

Об этом сообщает Третий армейский корпус, передает Новини.LIVE.

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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