«Вивальди» набирает обороты: третий корпус освободил три населённых пункта

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Третий армейский корпус сообщил об освобождении Шандрыголового и Дерилового, а также об установлении полного контроля над Дробишевым. В ходе двух сезонов наступательной операции «Вивальди» украинские военные и приданные подразделения вернули под контроль 125 кв. км территории, из которых 50 кв. км были деоккупированы.

Об этом сообщает Третий армейский корпус, передает Новини.LIVE.

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