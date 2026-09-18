Операция Вивальди: ВСУ освободили Среднее в Донецкой области без потерь

Командир батальона 66-й ОМБр 1-й МБ Александр с позывным "Бекон". Фото: кадр из видео

Украинские военнослужащие успешно освободили населенный пункт Среднее в Донецкой области в рамках операции "Вивальди". Бойцы зачистили поселок без единой потери среди личного состава. Воины вошли с неожиданного для российских оккупантов направления.

Об этом рассказал командир батальона 66 ОМБр имени Мстислава Хороброго 1МБ Александр с позывным "Бекон" в видео Третьего армейского корпуса, передает Новини.LIVE.

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Освобождение Среднего в Донецкой области

"Это, пожалуй, лучшая военная операция, которую провел наш батальон. При проведении ударно-штурмовых действий по зачистке этого лесного массива мы не понесли ни одной потери", — отметил командир первого механизированного батальона 66 ОМБр Александр.

По его словам, на подступах к Середному есть несколько опорных пунктов, расположенных на возвышенности, с которых все контролируется.

Операция по освобождению началась с того, что бойцы захватили плацдарм возле этого населенного пункта.

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"Шаг за шагом, по каждому опорному пункту работали, выбили противника, уничтожили его. На одном участке тихонько подошли, отработали, задействовали дымовые завесы, работали в противогазах, и мы его заняли. А потом уже настало время захвата самого населенного пункта", — говорит Александр.

Впоследствии в Среднее вошла небольшая группа военных, которая заняла позиции на первой улице. Поставки всего необходимого для дальнейших действий — боеприпасов, воды, продуктов питания и медикаментов — осуществлялись с помощью беспилотников.

Во время первого налета военнослужащие овладели улицей благодаря тому, что всё было подготовлено.

Для дестабилизации обстановки и введения противника в заблуждение украинские воины устраивали засады.

"Группами заходили в сам населенный пункт. Противника, который шел на подкрепление или на ротацию, мы «выбивали» и сразу же уходили. А затем началась плановая работа по захвату всего населенного пункта. Столкнулись с тем, что нам нужно было доставить туда пехоту. У нас были задействованы два БТР М113 и один танк Т-74", — отметил командир.

Самым большим вызовом для военных стала доставка бронированной техники непосредственно к поселку. После ливня грунтовые дороги настолько размокли, что бронемашины почти теряли способность передвигаться. Чтобы решить проблему, бойцы модифицировали гусеницы — к ним приварили дополнительные металлические элементы, которые должны были улучшить сцепление с поверхностью. Благодаря такому решению технике удалось преодолеть маршрут, который российские оккупанты считали непригодным для прохождения тяжелой бронетехники.

Враг ожидал бронетехнику с дороги и именно туда направил противотанковые средства. Вместо этого украинские машины появились с другой стороны.

"Вошли в населенный пункт после десантирования. Вся техника уже выехала. И противник даже не понял, откуда мы выехали, как мы доехали", — рассказал Александр.

Операцию удалось провести без каких-либо потерь.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, операция "Вивальди", которую украинские военные проводят на севере Донецкой области, направлена на обеспечение подразделениям выгодных с точки зрения обороны позиций. В частности, речь идет об укреплении обороны на Донецком и Луганском направлениях.

Ранее Третий армейский корпус показал первые кадры с операции "Вивальди", которые военные зафиксировали с помощью камер GoPro. В рамках операции украинские подразделения очистили от российских диверсионно-инфильтрационных групп территорию площадью около 75 квадратных километров. Также сообщается об освобождении 10 квадратных километров украинской земли.