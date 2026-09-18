Операція Вівальді: ЗСУ звільнили Середнє на Донеччині без втрат

Командир батальйону 66 ОМБр 1МБ Олександр із позивним "Бекон". Фото: кадр з відео

Українські військовослужбовці успішно звільнили населений пункт Середнє в Донецькій області в рамках операції "Вівальді". Бійці зачистили селище без жодної втрати серед особового складу. Воїни зайшли з несподіваного для російських окупантів напрямку.

Про це розповів командир батальйону 66 ОМБр імені Мстислава Хороброго 1МБ Олександр із позивним "Бекон" у відео Третього армійського корпусу, передає Новини.LIVE.

Реклама

Звільнення Середнього на Донеччині

"Це, мабуть, найкраща військова операція, яка була виконана нашим батальйоном. При проведенні ударно-штурмових дій зачистки цього лісового масиву, не понесли жодної втрати", — зазначив командир першого механізованого батальйону 66 ОМБр Олександр.

За його словами, на підступах до Середнього є декілька опорних пунктів, які знаходяться на висоті, з яких все контролюється.

Операція зі звільнення розпочалась з того, що воїни захопили плацдарм біля цього населеного пункту.

Читайте також:

"По кроках, по кожному опорному пункту працювали, вибили противника, знищили його. На одній ділянці тихесенько підійшли, відпрацювали, залучали дими, працювали в протигазах, і ми його зайняли. А потім вже настав час захоплення самого населеного пункту", — каже Олександр.

Згодом до Середнього увійшла невелика група військових, яка облаштувала позиції на першій вулиці. Постачання всього необхідного для подальших дій — боєприпасів, води, продуктів харчування та медичних засобів — здійснювали за допомогою безпілотників.

Під час першого нальоту військовослужбовці оволоділи вулицею завдяки тому, що було все підготовлено.

Для дестабілізації обстановки та введення противника в оману українські воїни робили засід.

"З групи заходили в сам населений пункт. Противник, який йшов на підкріплення або на ротацію, ми його "щолкали" і виходили одразу. І далі почалася планувальна робота по захопленню всього населеного пункту. Зіштовхнулися з тим, що нам потрібно доставити туди піхоту. У нас було залучено два БТР М113 і один танк Т-74", — зазначив командир.

Найбільшим викликом для військових стало доправлення броньованої техніки безпосередньо до селища. Після зливи ґрунтові дороги настільки розмокли, що бронемашини майже втрачали здатність пересуватися. Щоб вирішити проблему, бійці модифікували гусениці — до них приварили додаткові металеві елементи, які мали покращити зчеплення з поверхнею. Завдяки такому рішенню техніці вдалося подолати маршрут, який російські окупанти вважали непридатним для проходження важкої бронетехніки.

Ворог очікував броню з дороги й саме туди зорієнтував протитанкові засоби. Натомість українські машини з’явилися з іншого боку.

"Зайшли в населений пункт після десантування. Вже техніка вся виїхала. І противник навіть не зрозумів, де ми виїхали, як ми доїхали", — розповів Олександр.

Операцію вдалося провести без жодних втрат.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, операція "Вівальді", яку українські військові проводять на півночі Донецької області, має на меті забезпечити підрозділам вигідні з точки зору оборони позиції. Зокрема, йдеться про зміцнення оборони на Донецькому та Луганському напрямках.

Раніше Третій армійський корпус показав перші кадри з операції "Вівальді", які військові зафіксували за допомогою камер GoPro. У межах операції українські підрозділи очистили від російських диверсійно-інфільтраційних груп територію площею близько 75 квадратних кілометрів. Також повідомляється про звільнення 10 квадратних кілометрів української землі.