ЗСУ звільнили понад 85 км² на Донеччині - деталі операції Вівальді

Українські військовослужбовці. Фото: 92 окрема штурмова бригада

Українські військові заявили про перші результати операції "Вівальді" зі звільнення територій Донецької області. Сили Третього армійського корпусу зачистили від російських військ Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру, а також деокупували Середнє. Відомо, що ЗСУ протидіяли інфільтрації та перерізали логістику російських військ, війська втратили понад 1,5 тисячі військовослужбовців.

Про це повідомив Третій армійський корпус, передає Новини.LIVE.

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Деталі операції "Вівальді"

Третій армійський корпус повідомив 15 вересня, у вівторок, що у межах операції "Вівальді" від російських військ зачистили Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру. Загальна площа звільненої території становить 75 квадратних кілометрів. Ще близько 10 квадратних кілометрів вдалося деокупувати після звільнення Середнього.

Відомо, що однією з основних тактик російських військ у зоні відповідальності були дії малих груп. Це означає, що російські військовослужбовці намагалися ховатися у сірій зоні, використовували цивільний одяг, коригували удари по українських позиціях та створювали умови для поступового просування російських сил.

Для протидії таким діям українські військові створили об'єднаний штаб на тактичному рівні.

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У корпусі також заявили про ураження логістичних маршрутів російської армії. Через українські удари російські війська були змушені переміщувати важливі елементи системи постачання далі від лінії бойового зіткнення. У Третьому армійському корпусі зазначили, що це ускладнило забезпечення російських підрозділів у зоні бойових дій.

Під час першого сезону операції "Вівальді" російські війська втратили понад 1,5 тисячі військовослужбовців. Було знищено понад 12 тисяч дронів, броньовану техніку, артилерію, а також сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Водночас українські військові продовжують утримувати оборону у своїй зоні відповідальності. Траса Харків — Слов'янськ залишається під контролем Сил оборони України.

Раніше Новини.LIVE писали, що командир корпусу Андрій Білецький заявив, що внаслідок проведеної операції та завдяки діям військовослужбовців Третього армійського корпусу бойовий потенціал 20-ї та 25-ї загальновійськових армій РФ було суттєво знижено. Також відомо, що через дії підрозділів безпілотних систем Третього армійського корпусу РФ перенесла постачання пального до Воронезької області.

Також Новини.LIVE інформували, що Білецький заявив — ще рік тому масове використання піхоти дозволяло російським військам досягати значних успіхів на окремих напрямках. Нині ця тактика стала для РФ звичною, однак уже не приносить таких результатів.