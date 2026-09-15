ВСУ освободили более 85 км² в Донецкой области — подробности операции «Вивальди»

Украинские военнослужащие. Фото: 92-я отдельная штурмовая бригада

Украинские военные сообщили о первых результатах операции "Вивальди" по освобождению территорий Донецкой области. Силы Третьего армейского корпуса зачистили от российских войск Новоселовку, Александровку, Ярову и окрестности Корового Яра, а также деоккупировали Середное. Известно, что ВСУ противодействовали инфильтрации и перерезали логистику российских войск, которые потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих.

Об этом сообщил Третий армейский корпус, передает Новини.LIVE.

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Детали операции "Вивальди"

Третий армейский корпус сообщил 15 сентября, во вторник, что в рамках операции "Вивальди" от российских войск были зачищены Новоселовка, Александровка, Яровая и окрестности Корового Яра. Общая площадь освобожденной территории составляет 75 квадратных километров. Еще около 10 квадратных километров удалось деоккупировать после освобождения Среднего.

Известно, что одной из основных тактик российских войск в зоне ответственности были действия малых групп. Это означает, что российские военнослужащие пытались скрываться в "серой зоне", носили гражданскую одежду, корректировали удары по украинским позициям и создавали условия для постепенного продвижения российских сил.

Для противодействия таким действиям украинские военные создали объединенный штаб на тактическом уровне.

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В корпусе также заявили о нанесении ударов по логистическим маршрутам российской армии. Из-за украинских ударов российские войска были вынуждены перемещать важные элементы системы снабжения дальше от линии боевого столкновения. В Третьем армейском корпусе отметили, что это затруднило обеспечение российских подразделений в зоне боевых действий.

В ходе первого этапа операции "Вивальди" российские войска потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих. Было уничтожено более 12 тысяч дронов, бронетехника, артиллерия, а также сотни единиц автомобильной и специальной техники.

В то же время украинские военные продолжают удерживать оборону в своей зоне ответственности. Трасса Харьков — Славянск остается под контролем Сил обороны Украины.

Ранее Новини.LIVE писали, что командир корпуса Андрей Билецкий заявил, что в результате проведенной операции и благодаря действиям военнослужащих Третьего армейского корпуса боевой потенциал 20-й и 25-й общевойсковых армий РФ был существенно снижен. Также известно, что из-за действий подразделений беспилотных систем Третьего армейского корпуса РФ перенесла поставки топлива в Воронежскую область.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Билецкий заявил: еще год назад массовое использование пехоты позволяло российским войскам добиваться значительных успехов на отдельных направлениях. Сейчас эта тактика стала для РФ привычной, однако уже не приносит таких результатов.