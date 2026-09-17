Білецький розповів про головну мету операції Вівальді на Донеччині

Андрій Білецький. Фото: facebook.com/ab3.army

Головною метою військової операції "Вівальді" на півночі Донецької області є заняття стратегічно вигідних рубежів оборони для українських підрозділів. Йдеться про оборону на Луганському та Донецькому напрямках.

Про це повідомив командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький в ефірі телемарафону, передає Новини.LIVE.

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Військова операція "Вівальді"

"Наша основна стратегічна задача для Збройних Сил України — це оборона на Донецькому, Луганському напрямку, оборона Донецької і Луганської областей", — заявив Білецький.

Він зауважив, що українські воїни не ставлять за мету захоплення якомога більшої кількості території. За його словами, захисники воюють насамперед за вигідні рубежі оборони.

Таким чином, на такі рубежі повинна вивести операція "Вівальді".

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Андрія Білецького, Третій армійський корпус почав наступальну операцію "Вівальді" на півночі Донеччини, яка проходить в режимі максимальної інформаційної тиші.

Згодом українські військові повідомили про перші підсумки операції "Вівальді". Підрозділи Третього армійського корпусу витіснили російські війська з Новоселівки, Олександрівки, Ярової та околиць Корового Яру, а також повернули під контроль Середнє.

А в ISW повідомили, що операція "Вівальді" ускладнила російські плани стосовного широкого оточення укріплених міст в Донецькій області. Крім того, Сили радіоелектронної боротьби Третього армійського корпусу зірвали понад 20 тисяч місій російських дронів.