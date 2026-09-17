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Главная Новости дня Операция "Вивальди" в Донецкой области: Билецкий назвал цель ВСУ

Операция "Вивальди" в Донецкой области: Билецкий назвал цель ВСУ

Ua ru
17 сентября 2026 11:22
Билецкий рассказал о главной цели операции Вивальди в Донецкой области
Андрей Билецкий. Фото: facebook.com/ab3.army

Главной целью военной операции «Вивальди» на севере Донецкой области является занятие украинскими подразделениями стратегически выгодных рубежей обороны. Речь идет об обороне на Луганском и Донецком направлениях.

Об этом сообщил командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий в эфире телемарафона, передает Новини.LIVE.

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Военная операция "Вивальди"

"Наша основная стратегическая задача для Вооруженных Сил Украины — это оборона на Донецком и Луганском направлениях, оборона Донецкой и Луганской областей", — заявил Билецкий.

Он отметил, что украинские воины не ставят целью захват как можно большего количества территории. По его словам, защитники сражаются прежде всего за выгодные рубежи обороны.

Именно к таким рубежам должна привести операция "Вивальди".

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Билецкого, Третий армейский корпус начал наступательную операцию "Вивальди" на севере Донецкой области, которая проходит в режиме максимальной информационной тишины.

Впоследствии украинские военные сообщили о первых итогах операции "Вивальди". Подразделения Третьего армейского корпуса вытеснили российские войска из Новоселовки, Александровки, Яровой и окрестностей Корового Яра, а также вернули под контроль Среднее.

А в ISW сообщили, что операция "Вивальди" осложнила российские планы по широкому окружению укрепленных городов в Донецкой области. Кроме того, Силы радиоэлектронной борьбы Третьего армейского корпуса сорвали более 20 тысяч миссий российских дронов.

ВСУ Украина Донецкая область Россия Андрей Билецкий Третий армейский корпус операция "Вивальди"
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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