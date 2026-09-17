Билецкий рассказал о главной цели операции Вивальди в Донецкой области

Андрей Билецкий. Фото: facebook.com/ab3.army

Главной целью военной операции «Вивальди» на севере Донецкой области является занятие украинскими подразделениями стратегически выгодных рубежей обороны. Речь идет об обороне на Луганском и Донецком направлениях.

Об этом сообщил командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий в эфире телемарафона, передает Новини.LIVE.

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Военная операция "Вивальди"

"Наша основная стратегическая задача для Вооруженных Сил Украины — это оборона на Донецком и Луганском направлениях, оборона Донецкой и Луганской областей", — заявил Билецкий.

Он отметил, что украинские воины не ставят целью захват как можно большего количества территории. По его словам, защитники сражаются прежде всего за выгодные рубежи обороны.

Именно к таким рубежам должна привести операция "Вивальди".

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Билецкого, Третий армейский корпус начал наступательную операцию "Вивальди" на севере Донецкой области, которая проходит в режиме максимальной информационной тишины.

Впоследствии украинские военные сообщили о первых итогах операции "Вивальди". Подразделения Третьего армейского корпуса вытеснили российские войска из Новоселовки, Александровки, Яровой и окрестностей Корового Яра, а также вернули под контроль Среднее.

А в ISW сообщили, что операция "Вивальди" осложнила российские планы по широкому окружению укрепленных городов в Донецкой области. Кроме того, Силы радиоэлектронной борьбы Третьего армейского корпуса сорвали более 20 тысяч миссий российских дронов.