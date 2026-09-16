ВСУ сорвали более 20 тыс миссий дронов РФ во время операции Вивальди
Силы радиоэлектронной борьбы Третьего корпуса сорвали более 20 тысяч миссий российских дронов в ходе операции "Вивальди". Для защиты района боевых действий военные объединили возможности подразделений РЭБ и создали собственный "защитный купол". В корпусе также отметили, что с начала года Россия почти вдвое увеличила применение ударных беспилотников.
Об этом сообщает Третий армейский корпус, передает Новини.LIVE.
Третий корпус сорвал более 20 тысяч миссий дронов РФ
В ответ подразделения РЭБ усилили взаимодействие, а наземные роботизированные комплексы дополнительно оснастили средствами радиоэлектронной борьбы. Созданная система радиоэлектронной защиты, по оценке Третьего корпуса, уже на два года опережает российскую по уровню развития.
Благодаря этим решениям военные создали над районом боевых действий систему защиты, которая обеспечила условия для продвижения штурмовых групп во время операции "Вивальди".
В Третьем корпусе подчеркнули, что именно комплексное применение средств РЭБ позволило влиять на работу вражеских беспилотников и очищать небо для действий украинских подразделений.
Как сообщали Новини.LIVE, украинская операция "Вивальди" существенно осложнила планы России по окружению укрепленных городов так называемого «пояса крепостей» в Донецкой области. Успехи Сил обороны к северу от Лимана значительно усложнили российский замысел по окружению украинских позиций с севера и юга.
Как сообщали Новини.LIVE, 16 сентября народный депутат Роман Костенко заявил, что Украина работает над усилением противовоздушной обороны для борьбы с реактивными "шахедами". По его словам, такие беспилотники отличаются от обычных большей скоростью и высотой полета.