Военные ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Силы радиоэлектронной борьбы Третьего корпуса сорвали более 20 тысяч миссий российских дронов в ходе операции "Вивальди". Для защиты района боевых действий военные объединили возможности подразделений РЭБ и создали собственный "защитный купол". В корпусе также отметили, что с начала года Россия почти вдвое увеличила применение ударных беспилотников.

Об этом сообщает Третий армейский корпус, передает Новини.LIVE.

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Третий корпус сорвал более 20 тысяч миссий дронов РФ

В ответ подразделения РЭБ усилили взаимодействие, а наземные роботизированные комплексы дополнительно оснастили средствами радиоэлектронной борьбы. Созданная система радиоэлектронной защиты, по оценке Третьего корпуса, уже на два года опережает российскую по уровню развития.

Сообщение Третьего армейского корпуса. Фото: скриншот

Благодаря этим решениям военные создали над районом боевых действий систему защиты, которая обеспечила условия для продвижения штурмовых групп во время операции "Вивальди".

В Третьем корпусе подчеркнули, что именно комплексное применение средств РЭБ позволило влиять на работу вражеских беспилотников и очищать небо для действий украинских подразделений.

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Как сообщали Новини.LIVE, 16 сентября народный депутат Роман Костенко заявил, что Украина работает над усилением противовоздушной обороны для борьбы с реактивными "шахедами". По его словам, такие беспилотники отличаются от обычных большей скоростью и высотой полета.