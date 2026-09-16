Костенко рассказал, как Украина противодействует реактивным "шахедам"

Роман Костенко. Фото: Facebook/Роман Костенко

Украина работает над укреплением противовоздушной обороны для борьбы с реактивными "шахедами", которые отличаются от обычных дронов большей скоростью и высотой полета. Об этом заявил народный депутат Роман Костенко во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Об этом эксклюзивно сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Как Украина усиливает защиту от "шахедов"

По словам Костенко, для противодействия таким целям Украина разрабатывает собственные ракеты класса "земля — воздух", использует перехватчики и адаптирует авиацию для уничтожения скоростных беспилотников:

"Это не обычные "шахеды". Они летают выше, они летают быстрее, и обычные перехватчики их просто не догоняют", — отметил Костенко.

Народный депутат подчеркнул, что стопроцентной защиты от таких атак пока нет. В то же время, по его словам, Украина стремится достичь уровня сбивания около 80% реактивных "шахедов".

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Отдельно Костенко отметил работу украинской авиации. Из-за нехватки ракет класса «воздух-воздух» партнеры не могут в полной мере обеспечить возможности для перехвата, поэтому украинские пилоты иногда вынуждены использовать бортовые пушки.

"Наши пилоты часто, рискуя, используют пушки. Я думаю, ни одна страна в мире для таких целей не использует пушки, потому что это рискованно: пилоту приходится максимально приближаться, стрелять, и всегда есть угроза того, что осколки могут повредить его самолет", — сказал он.

По словам Костенко, Украина также работает над развитием автоматических и всепогодных средств перехвата. Он отметил, что угрозу реактивных «шахидов» ранее могли недооценивать, однако сейчас над её преодолением работают ответственные структуры.

Костенко подчеркнул, что Россия продолжает наращивать использование таких беспилотников, поэтому Украина должна одновременно увеличивать количество и возможности средств противовоздушной обороны.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 сентября военный Егор Фирсов заявил, что Украина пока не располагает достаточным количеством средств для полноценного противодействия российским реактивным беспилотникам. По его словам, для их перехвата нужны более быстрые дроны-перехватчики и разветвленная сеть радаров.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 сентября президент Владимир Зеленский провел заседание Штаба, в ходе которого обсудили контракты на производство систем защиты критической инфраструктуры и логистики от российских ударов. По его словам, на Ставке подробно проанализировали потребности "Укрзализныци», сетей автозаправочных станций и других критически важных предприятий, которые могут стать целями российских атак.