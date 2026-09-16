Костенко розповів, як Україна протидіє реактивним "шахедам"

Роман Костенко. Фото: Facebook/Роман Костенко

Україна працює над посиленням протиповітряної оборони для боротьби з реактивними "шахедами", які відрізняються від звичайних дронів більшою швидкістю та висотою польоту. Про це заявив народний депутат Роман Костенко під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Про це ексклюзивно повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Як Україна посилює захист від шахедів

За словами Костенка, для протидії таким цілям Україна розвиває власні ракети класу "земля — повітря", використовує перехоплювачі та пристосовує авіацію до знищення швидкісних безпілотників:

"Це не звичайні "шахеди". Вони літають вище, вони літають швидше, і звичайні перехоплювачі їх не наздоганяють просто", — зазначив Костенко.

Нардеп наголосив, що стовідсоткового захисту від таких атак наразі немає. Водночас, за його словами, Україна прагне досягти рівня збиття близько 80% реактивних "шахедів".

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Окремо Костенко відзначив роботу української авіації. Через нестачу ракет класу "повітря — повітря" партнери не можуть повною мірою забезпечити можливості для перехоплення, тому українські пілоти іноді змушені використовувати бортові гармати.

"Наші пілоти часто, ризикуючи, використовують гармати. Я думаю, жодна країна у світі для таких цілей не використовує гармати, бо це ризики, коли пілот має наблизитися максимально, розстріляти, і завжди є загроза того, що уламки можуть пошкодити його літак", — сказав він.

За словами Костенка, Україна також працює над розвитком автоматичних і всепогодних засобів перехоплення. Він зазначив, що загрозу реактивних "шахедів" раніше могли недооцінити, однак зараз над її подоланням працюють відповідальні структури.

Костенко наголосив, що Росія продовжує нарощувати використання таких безпілотників, тому Україна має одночасно збільшувати кількість і можливості засобів протиповітряної оборони.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 вересня військовий Єгор Фірсов заявив, що Україна наразі не має достатньої кількості засобів для повноцінної протидії російським реактивним безпілотникам. За його словами, для їхнього перехоплення потрібні швидші дрони-перехоплювачі та розгалужена мережа радарів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 вересня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час якого обговорили контракти на виробництво систем захисту критичної інфраструктури та логістики від російських ударів. За його словами, на Ставці детально проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій та інших критичних підприємств, які можуть стати цілями російських атак.