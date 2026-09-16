Операция Вивальди сорвала планы РФ по окружению Донецкой области — ISW

Военные ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская операция "Вивальди" существенно осложнила планы России по широкому окружению укрепленных городов так называемого "пояса крепостей" в Донецкой области. По оценке аналитиков, успехи Сил обороны к северу от Лимана значительно усложнили российский замысел по окружению украинских позиций с севера и юга.

Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW), передает Новини.LIVE.

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Успехи ВСУ у Лимана затруднили наступление РФ

Российские военные блогеры также признают, что ситуация создает проблемы для оккупационных войск и может задержать их продвижение в направлении Славянска. Российские войска потеряли часть позиций к югу от Лимана и испытывают трудности с возвращением отдельных территорий. В то же время оккупанты продолжают попытки продвигаться с юга и перерезать украинские пути сообщения.

Одной из важных составляющих операции "Вивальди" стали удары по российской логистике. По данным ISW, операторы БПЛА 3-го армейского корпуса сначала работали по целям на расстоянии до 50 км от линии фронта, а впоследствии увеличили дальность до 120 км. В 3-м армейском корпусе заявили, что удары вынудили российские войска прекратить использование трубопровода для поставки топлива из России в оккупированную Луганскую область.

Также россияне начали рассредоточивать склады топлива и боеприпасов, командные пункты, узлы связи и транспорт, перемещая часть объектов дальше в тыл. В ISW отмечают, что из-за этих ударов российские войска сталкиваются с логистическими трудностями на Лиманском и Боровском направлениях. Аналитики ожидают, что украинские силы продолжат наносить удары средней дальности по российским целям.

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В рамках операции "Вивальди" Силы обороны Украины, по данным Третьего армейского корпуса, уже освободили 75 кв. км территории возле Лимана, в частности Новоселовку, Александровку, Ярову и окрестности Корового Яра.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 сентября украинские военные начали операцию "Вивальди" по освобождению территорий Донецкой области. Силы Третьего армейского корпуса сообщили о деоккупации Среднего и зачистке Новоселовки, Александровки, Яровой и окрестностей Корового Яра от российских войск.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 сентября командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий сообщил о проведении операции "Вивальди" на севере Донецкой области. Украинские военные уже зачистили от российской инфильтрации несколько населенных пунктов.