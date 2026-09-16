Операція Вівальді зірвала плани РФ на оточення Донеччини — ISW

Військові ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська операція "Вівальді" суттєво ускладнила плани Росії щодо широкого оточення укріплених міст так званого "поясу фортець" на Донеччині. За оцінкою аналітиків, успіхи Сил оборони на північ від Лимана зробили російський задум щодо оточення українських позицій із півночі та півдня значно складнішим.

Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW), передає Новини.LIVE.

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Успіхи ЗСУ біля Лимана ускладнили наступ РФ

Російські військові блогери також визнають, що ситуація створює проблеми для окупаційних військ і може затримати їхнє просування у напрямку Слов'янська. Російські війська втратили частину позицій на південь від Лимана та мають труднощі з поверненням окремих територій. Водночас окупанти продовжують спроби просуватися з півдня та перерізати українські шляхи сполучення.

Однією з важливих складових операції "Вівальді" стали удари по російській логістиці. За даними ISW, оператори БПЛА 3-го армійського корпусу спочатку працювали по цілях на відстані до 50 км від лінії фронту, а згодом збільшили дальність до 120 км. У 3-му армійському корпусі заявили, що удари змусили російські війська припинити використання трубопроводу для постачання пального з Росії до окупованої Луганщини.

Також росіяни почали розосереджувати склади пального та боєприпасів, командні пункти, вузли зв'язку й транспорт, переміщуючи частину об'єктів далі в тил. В ISW зазначають, що через ці удари російські війська стикаються з логістичними труднощами на Лиманському та Борівському напрямках. Аналітики очікують, що українські сили продовжать застосовувати удари середньої дальності по російських цілях.

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У межах операції "Вівальді" Сили оборони України, за даними Третього армійського корпусу, вже звільнили 75 кв. км території біля Лимана, зокрема Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 вересня українські військові розпочали операцію "Вівальді" зі звільнення територій Донецької області. Сили Третього армійського корпусу повідомили про деокупацію Середнього та зачистку Новоселівки, Олександрівки, Ярової й околиць Корового Яру від російських військ.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив про проведення операції "Вівальді" на півночі Донецької області. Українські військові вже зачистили від російської інфільтрації кілька населених пунктів.