Військові ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили радіоелектронної боротьби Третього корпусу зірвали понад 20 тисяч місій російських дронів під час операції "Вівальді". Для захисту району бойових дій військові об'єднали можливості підрозділів РЕБ та створили власний "захисний купол". У корпусі також зазначили, що від початку року Росія майже вдвічі збільшила застосування ударних безпілотників.

Про це повідомляє Третій армійський корпус, передає Новини.LIVE.

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Третій корпус зірвав понад 20 тисяч місій дронів РФ

У відповідь підрозділи РЕБ посилили взаємодію, а наземні роботизовані комплекси додатково оснастили засобами радіоелектронної боротьби. Створена система радіоелектронного захисту, за оцінкою Третього корпусу, вже на два роки випереджає російську за рівнем розвитку.

Повідомлення Третього армійського корпусу. Фото: скриншот

Завдяки цим рішенням військові створили над районом бойових дій систему захисту, яка забезпечила умови для просування штурмових груп під час операції "Вівальді".

У Третьому корпусі наголосили, що саме комплексне застосування засобів РЕБ дозволило впливати на роботу ворожих безпілотників та очищати небо для дій українських підрозділів.

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