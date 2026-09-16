Третій армійський корпус: перші кадри операції Вівальді

Операція "Вівальді". Фото: кадр із відео

Третій армійський корпус Збройних сил України оприлюднив перші кадри масштабної наступальної операції "Вівальді", зняті на камери GoPro. Відомо про зачистку від російської інфільтрації 75 квадратних кілометрів, деокупацію 10 квадратних кілометрів території та взяття в полон російського військового.

Про це повідомив Третій армійський корпус, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про операцію "Вівальді"

Третій армійський корпус повідомляє в своїх соціальних мережах, що операція "Вівальді" стала масштабною наступальною операцією, проведеною за участю кількох підрозділів Сил оборони України.

У корпусі зазначили, що під час першого етапу операції українські військові провели зачистку території площею 75 квадратних кілометрів від російської інфільтрації. Під контроль України повернули 10 квадратних кілометрів території. Окремо в Третьому корпусі повідомили про взяття в полон російського військовослужбовця.

Українські військові показали бої від першої особи

Разом із повідомленням про операцію Третій армійський корпус опублікував відео, зняте з камер GoPro українських військових. На емоційних кадрах, показані бойові дії, робота українських військових та епізоди зі здачею в полон російських військовослужбовців.

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Які підрозділи брали участь

До Третього армійського корпусу, до операції долучилися:

60-та окрема механізована Інгулецька бригада;

66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго;

125-та окрема важка механізована бригада Збройних сил України;

підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади;

3-й окремий розвідувальний батальйон;

підрозділ Vindicta 25-го окремого полку транспортної безпеки корпусу;

спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан";

8-й полк спеціального призначення Сил спеціальних операцій імені князя Ізяслава Мстиславича;

10-й мобільний прикордонний загін "ДОЗОР" Державної прикордонної служби України.

У корпусі також заявили, що операція мала на меті протидію російській дезінформації та виявлення і знищення ворожої інфільтрації.

Новини.LIVE писали, що під час операції "Вівальді" підрозділи радіоелектронної боротьби Третього армійського корпусу заявили про зрив понад 20 тисяч місій російських безпілотників. Для захисту району бойових дій військові об’єднали можливості підрозділів РЕБ та створили єдиний "захисний купол".

Новини.LIVE інформували, що Третій армійський корпус повідомив про результати операції "Вівальді" на цьому напрямку. Від російських сил зачистили Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру, звільнивши загалом 75 квадратних кілометрів території.