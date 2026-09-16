Третий армейский корпус: первые кадры операции «Вивальди»

Операция "Вивальди". Фото: кадр из видео

Третий армейский корпус Вооружённых сил Украины обнародовал первые кадры масштабной наступательной операции "Вивальди", снятые на камеры GoPro. Известно о зачистке от российской инфильтрации 75 квадратных километров, деоккупации 10 квадратных километров территории и взятии в плен российского военнослужащего.

Об этом сообщил Третий армейский корпус, передает Новини.LIVE.

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Что известно об операции "Вивальди"

Третий армейский корпус сообщает в своих социальных сетях, что операция "Вивальди" стала масштабной наступательной операцией, проведенной с участием нескольких подразделений Сил обороны Украины.

В корпусе отметили, что в ходе первого этапа операции украинские военные провели зачистку территории площадью 75 квадратных километров от российской инфильтрации. Под контроль Украины вернули10 квадратных километров территории. Отдельно в Третьем корпусе сообщили о взятии в плен российского военнослужащего.

Украинские военные показали бои от первого лица

Вместе с сообщением об операции Третий армейский корпус опубликовал видео, снятое на камеры GoPro украинских военных. На эмоциональных кадрах показаны боевые действия, работа украинских военных и эпизоды с взятием в плен российских военнослужащих.

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Какие подразделения принимали участие

К Третьему армейскому корпусу, к операции присоединились:

60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада;

66-я отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго;

125-я отдельная тяжелая механизированная бригада Вооруженных сил Украины;

подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады;

3-й отдельный разведывательный батальон;

подразделение Vindicta 25-го отдельного полка транспортной безопасности корпуса;

спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан";

8-й полк специального назначения Сил специальных операций имени князя Изяслава Мстиславича;

10-й мобильный пограничный отряд "ДОЗОР" Государственной пограничной службы Украины.

В корпусе также заявили, что операция была направлена на противодействие российской дезинформации, а также на выявление и уничтожение вражеской инфильтрации.

Новини.LIVE сообщали, что в ходе операции "Вивальди" подразделения радиоэлектронной борьбы Третьего армейского корпуса заявили о срыве более 20 тысяч миссий российских беспилотников. Для защиты района боевых действий военные объединили возможности подразделений РЭБ и создали единый "защитный купол".

Новини.LIVE сообщали, что Третий армейский корпус сообщил о результатах операции "Вивальди" на этом направлении. От российских сил были зачищены Новоселовка, Александровка, Яровая и окрестности Корового Яра, в результате чего было освобождено в общей сложности 75 квадратных километров территории.