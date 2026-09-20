Вівальді набирає обертів: Третій корпус звільнив три населені пункти

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Третій армійський корпус заявив про звільнення Шандриголового та Дерилового, а також встановлення повного контролю над Дробишевим. Під час двох сезонів наступальної операції "Вівальді" українські військові та придані підрозділи повернули під контроль 125 кв. км території, з яких 50 кв. км були деокуповані.

Про це повідомляє Третій армійський корпус, передає Новини.LIVE.

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