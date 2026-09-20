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Головна Новини дня Вівальді набирає обертів: Третій корпус звільнив три населені пункти

Вівальді набирає обертів: Третій корпус звільнив три населені пункти

Ua ru
20 вересня 2026 11:37
Вівальді набирає обертів: Третій корпус звільнив три населені пункти
Термінова новина

Третій армійський корпус заявив про звільнення Шандриголового та Дерилового, а також встановлення повного контролю над Дробишевим. Під час двох сезонів наступальної операції "Вівальді" українські військові та придані підрозділи повернули під контроль 125 кв. км території, з яких 50 кв. км були деокуповані.

Про це повідомляє Третій армійський корпус, передає Новини.LIVE.

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Новина доповнюється...

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Автор:
Штін Уляна

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