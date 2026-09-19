ЗСУ звільнили нові села на Донеччині в межах операції Вівальді

Українські військові під час операції. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони України продовжують наступ на півночі Донецької області. У межах операції "Вівальді" українські військові за останній тиждень просунулися та зачистили нові населені пункти. Частину звільнених територій поки не називають із тактичних міркувань.

Про це начальник штабу та заступник командира Третього армійського корпусу Петро Горбатенко розповів в ефірі "Суспільне Студія", інформує Новини.LIVE у суботу, 19 вересня.

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ЗСУ продовжують наступ на півночі Донеччини

За словами Петра Горбатенка, бійці Третього армійського корпусу та інших підрозділів Сил оборони, які працюють на Лиманському напрямку, продовжують наступ у межах першого етапу операції "Вівальді".

Протягом останнього тижня українські військові продовжили просування. Водночас частину деталей операції поки не розголошують.

"За тиждень також продовжуємо просування. Відповідно, у найближчий час повідомимо вам про нові деталі щодо ведення операції та нові результати щодо її успіхів. Ми продовжуємо рухатися. Те, що було заявлено — це одна цифра, вона буде збільшуватися із часом", — сказав Горбатенко.

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Він зазначив, що згодом будуть надходити нові дані про результати наступу та звільнені населені пункти. За його словами, наразі не всю інформацію можна розголошувати.

Окрім офіційно підтвердженого звільнення Середнього, українські військові зачистили Коров'ячий Яр, Новоселівку, Ярову та Олександрівку. Також Сили оборони зачистили Рай-Олександрівку та інші населені пункти, назви яких поки не розголошують із тактичних міркувань.

"Також ще є звільнені села, але не називаємо їх із причини, що не можемо собі не дозволити скористатися дурістю противника і його введенням самих себе в оману. Тому поки що дещо маємо тримати в таємниці", — зазначив він.

Як діють російські війська

За словами Горбатенка, російські підрозділи на цій ділянці фронту розбиті та дезорганізовані. Російське командування намагається закрити прорив, перекидаючи до району підрозділи спеціального призначення.

"Противник на даному відтинку є розбитий, дезорганізований. Намагається перекидати туди, на закриття прориву, підрозділи спеціального призначення, просто перемелюючи їх на "мʼясо", не досягаючи жодного успіху", — додав заступник командира.

Військовий зазначив, що втрати російської армії вбитими, пораненими та полоненими перевищують очікування. За його словами, російські війська продовжують намагатися протидіяти наступу, однак зазнають нових втрат.

Окрім піхотних атак, окупанти завдають ударів по тилових районах у Харківській та Донецькій областях. Зокрема, під удари потрапляють великі населені пункти.

"Тактика росіян загалом не змінюється. Це просто мʼясні штурми, а також масові удари по тилових районах, особливо великим населеним пунктам із великою кількістю місцевого населення, такі як Ізюм, Балаклія, Словʼянськ, Краматорська. Противник завдає ракетно-бомбових ударів, застосовуючи авіацію, "Шахеди", — розповів він.

Що відомо про операцію "Вівальді"

Наступальна операція "Вівальді" відбувається на півночі Донецької області, зокрема в районі Лимана. Перший етап наступу українські військові проводили в режимі інформаційної тиші.

Під час першого етапу Сили оборони зачистили 75 квадратних кілометрів території. Ще 10 квадратних кілометрів були деокуповані.

У межах операції українські військові звільнили Середнє та зачистили Коров'ячий Яр, Новоселівку, Ярову, Олександрівку і Рай-Олександрівку. Водночас назви частини інших звільнених населених пунктів поки не розголошують.

Нинішній наступ є лише першим етапом операції "Вівальді". Попереду, за наданою інформацією, щонайменше ще три етапи.

Новини.LIVE інформували, що у межах операції "Вівальді" на Лиманському напрямку українські військові знищують російську логістику. Третій армійський корпус показав кадри ураження російських вантажівок із боєприпасами, паливом, продовольством та особовим складом.

Новини.LIVE також писали, що боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" із позивним "Дерун" розповів про складнощі штурмів у межах операції "Вівальді". За його словами, найважче вибивати російських військових із добре укріплених позицій, які вони можуть завчасно контролювати. Операція триває на півночі Донецької області.