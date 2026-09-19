Третій корпус оприлюднив нові результати операції Вівальді

Кадри з діяльності українських військових. Фото: скриншот

Російська військова логістика на Лиманському напрямку стала однією з цілей українських підрозділів у рамках операції "Вівальді". Третій армійський корпус оприлюднив кадри ураження російських вантажівок, які, за даними корпусу, перевозили боєприпаси, продовольство, паливо та особовий склад. Удари наносилися по об'єктах логістики на значній відстані від лінії бойового зіткнення.

Операція триває на Лиманському напрямку в Донецькій області, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Третій корпус.

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У операції проти російської логістики задіяні підрозділи Третього армійського корпусу, зокрема сили Третьої штурмової бригади та розвідувальні підрозділи. Раніше в рамках операції українські військові завдавали ударів по польових складах палива, боєприпасів, пунктах управління, вузлах зв'язку та російському транспорту. У корпусі заявляли, що після знищення окремих об'єктів російським військам довелося змінювати маршрути та розміщення запасів.

Що відомо про операцію "Вівальді"

Про початок наступальної операції Третій армійський корпус офіційно повідомив 15 вересня. За даними корпусу, під час першого етапу українські підрозділи зачистили від російської інфільтрації 75 квадратних кілометрів території та ще 10 квадратних кілометрів деокупували. В операції брали участь підрозділи 60-ї та 66-ї механізованих бригад, 125-ї окремої важкої механізованої бригади, Третьої штурмової, 3-го окремого розвідувального батальйону та інших українських формувань.

Наступного дня після оприлюднення перших результатів корпус повідомив про 36 тисяч ударних місій у рамках першого етапу, зокрема щодо російської паливної логістики. Уже 17–18 вересня українська сторона опублікувала нові кадри бойових дій, зокрема знищення російських позицій, переправ, складу боєприпасів, розрахунку БПЛА, артилерії та РСЗВ.

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