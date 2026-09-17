РФ змушена перекидати війська через успіхи ЗСУ операції "Вівальді"

Війна в Україні. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Масштабні наступальні дії українських захисників на півночі Донецької області ламають стратегічні задуми російських військових. Йдеться про операцію під назвою "Вівальді", яка наразі сконцентрована переважно на Лиманському напрямку фронту. Успіхи Сил оборони на цій ділянці фактично паралізують можливості загарбників щодо просування до адміністративних меж Донеччини, а також безпосередньо впливають на розстановку сил на Покровському та Олександрівському напрямках, розташованих ближче до Запорізької області.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів військовий оглядач та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Росіяни зазнають поразки на півночі Донецької області

"Операція Вівальді, крім всього іншого, крім площі, яку ми звільняємо, тут різні оцінки. Пан Білецький, який комендант корпусу, просив не дуже багато розповідати про цю операцію, поки вона ще триває, там вже оцінюється, що 300-400 квадратних кілометрів звільнено, навіть більше. Тобто це оцінюють наші партнери", — зазначив Гетьман.

Аналітик підкреслив, що цей ефективний наступ здійснюється силами Третього армійського корпусу. Цей підрозділ самостійно контролює величезний відрізок фронту протяжністю 150-160 кілометрів. При цьому українське командування не послаблювало свої позиції на інших напрямках і не перекидало додаткових військ спеціально під операцію "Вівальді".

Натомість російська армія стикнулася із серйозними логістичними та кадровими кризами. Окупантам довелося терміново відводити свої шляхи постачання та рокадні дороги значно далі від лінії зіткнення, що суттєво ускладнило забезпечення їхнього угруповання на всій ділянці.

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"Тому росіянам для того, щоб все зупинити, треба перекидати війська з інших ділянок фронту, переміщуючи їх вздовж лінії фронту. Вони не мають якихось таємних резервів, які вони можуть долучити, щоб стримувати нашу наступальну дію", — пояснив експерт.

Новини.LIVE інформували, що українські захисники також покращили тактичне положення на Харківщині, успішно зупинивши нові спроби наступу ворога. Найбільш напруженою ділянкою фронту залишається Куп'янський напрямок, де росіяни проявляють максимальну активність, проте підрозділи ЗСУ не лише тримають оборону, а й проводять ефективні контратаки.

Водночас зберігається небезпека спроб російської армії сформувати так звану "буферну зону" вздовж кордонів Сумської та Чернігівської областей. Для реалізації цього задуму росіяни здатні розгорнути на північному напрямку підрозділи зі свого мобілізаційного резерву. Вже з жовтня командування РФ може переглянути підходи до ведення штурмів і зробити ставку на масоване залучення важкої броньованої техніки.