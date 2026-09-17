Россия вынуждена перебрасывать войска из-за успехов ВСУ в операции "Вивальди"

Война в Украине. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

Масштабные наступательные действия украинских защитников на севере Донецкой области срывают стратегические планы российских военных. Речь идет об операции под названием "Вивальди", которая в настоящее время сосредоточена преимущественно на Лиманском направлении фронта. Успехи Сил обороны на этом участке фактически парализуют возможности захватчиков по продвижению к административным границам Донецкой области, а также непосредственно влияют на расстановку сил на Покровском и Александровском направлениях, расположенных ближе к Запорожской области.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал военный обозреватель и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Россияне терпят поражение на севере Донецкой области

"Операция "Вивальди", помимо всего прочего, помимо территории, которую мы освобождаем, вызывает разные оценки. Господин Билецкий, который является комендантом корпуса, просил не слишком много рассказывать об этой операции, пока она еще продолжается; там уже оценивают, что освобождено 300–400 квадратных километров, даже больше. То есть так оценивают наши партнеры", — отметил Гетман.

Аналитик подчеркнул, что это эффективное наступление осуществляется силами Третьего армейского корпуса. Это подразделение самостоятельно контролирует огромный участок фронта протяженностью 150–160 километров. При этом украинское командование не ослабляло свои позиции на других направлениях и не перебрасывало дополнительные войска специально для операции «Вивальди».

Зато российская армия столкнулась с серьезными логистическими и кадровыми кризисами. Оккупантам пришлось в срочном порядке отводить свои пути снабжения и рокадные дороги значительно дальше от линии соприкосновения, что существенно затруднило обеспечение их группировки на всем участке.

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"Поэтому россиянам, чтобы все остановить, нужно перебрасывать войска с других участков фронта, перемещая их вдоль линии фронта. У них нет каких-либо тайных резервов, которые они могли бы задействовать, чтобы сдержать наше наступление", — пояснил эксперт.

Новини.LIVE сообщали, что украинские защитники также улучшили тактическое положение в Харьковской области, успешно остановив новые попытки наступления врага. Наиболее напряженным участком фронта остается Купянское направление, где россияне проявляют максимальную активность, однако подразделения ВСУ не только держат оборону, но и проводят эффективные контратаки.

В то же время сохраняется опасность попыток российской армии сформировать так называемую "буферную зону" вдоль границ Сумской и Черниговской областей. Для реализации этого замысла россияне способны развернуть на северном направлении подразделения из своего мобилизационного резерва. Уже с октября командование РФ может пересмотреть подходы к ведению штурмов и сделать ставку на массированное привлечение тяжелой бронированной техники.