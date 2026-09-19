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Главная Новости дня Операция Вивальди: Третья штурмовая показала кадры уничтожения логистики РФ

Операция Вивальди: Третья штурмовая показала кадры уничтожения логистики РФ

Ua ru
19 сентября 2026 13:39
Третий корпус раскрыл новые результаты операции Вивальди
Кадры работы украинских военных. Фото: скриншот

Российская военная логистика на Лиманском направлении стала одной из целей украинских подразделений в рамках операции "Вивальди". Третий армейский корпус показал кадры поражения российских грузовиков, которые, по данным корпуса, перевозили боеприпасы, продовольствие, топливо и личный состав. Удары наносились по объектам логистики на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

Операция проходит на Лиманском направлении в Донецкой области, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Третий корпус.

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В работе по российской логистике задействованы подразделения Третьего армейского корпуса, в том числе силы Третьей штурмовой бригады и разведывательные подразделения. Ранее в рамках операции украинские военные наносили удары по полевым складам топлива, боеприпасов, пунктам управления, узлам связи и российскому транспорту. В корпусе заявляли, что после поражения отдельных объектов российским войскам пришлось менять маршруты и размещение запасов.

Что известно об операции "Вивальди"

О начале наступательной операции Третий армейский корпус официально сообщил 15 сентября. По данным корпуса, во время первого этапа украинские подразделения зачистили от российской инфильтрации 75 квадратных километров территории и еще 10 квадратных километров деоккупировали. В операции участвовали подразделения 60-й и 66-й механизированных бригад, 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады, Третьей штурмовой, 3-го отдельного разведывательного батальона и других украинских формирований.

На следующий день после обнародования первых результатов корпус сообщил о 36 тысячах ударных миссий в рамках первого этапа, в том числе по российской топливной логистике. Уже 17–18 сентября украинская сторона опубликовала новые кадры боевой работы, включая поражение российских позиций, переправы, склада боеприпасов, расчета БПЛА, артиллерии и РСЗО. 

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Напомним, Новини.LIVE цитировали одного из штурмовиков, который принимает участие в операции "Вивальди". Он раскрыл детали военной кампании. 

Ранее Новини.LIVE писали о том, что украинские войска успешно освободили населенный пункт Среднее в Донецкой области в рамках операции "Вивальди".

Донбасс российские войска война в Украине Третья штурмова бригада операция "Вивальди"
Катерина Османская - Редактор
Автор:
Катерина Османская

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