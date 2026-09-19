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Главная Новости дня Штурмовик Артан назвал самую трудную задачу в рамках операции Вивальди

Штурмовик Артан назвал самую трудную задачу в рамках операции Вивальди

Ua ru
19 сентября 2026 10:32
Эксклюзив
Штурмовик Артана раскрыл детали боев во время операции Вивальди
Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Reuters

Боец специального подразделения ГУР МО Украины "Артан" с позывным "Дерун" рассказал о боях во время операции "Вивальди". По его словам, одной из самых сложных задач для штурмовой группы становится выбивание российских военных с хорошо укрепленных позиций. В таких условиях противник способен заранее заметить приближение украинских бойцов и контролировать ситуацию.

Об этом боец рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

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Что происходит во время штурма

Военнослужащий рассказал, что ситуация может измениться, если российские военные теряют внимание и перестают контролировать подходы к своим позициям. Тогда украинские бойцы получают возможность незаметно приблизиться к противнику. После этого, как отметил "Дерун", российские военные могут начать паниковать и допускать ошибки.

Операция "Вивальди" проходит на севере Донецкой области. По данным Третьего армейского корпуса, в первом этапе операции украинские подразделения зачистили от вражеской инфильтрации 75 квадратных километров территории и деоккупировали еще 10 квадратных километров. В операции принимал участие, в частности, спецподраздел "Артан" ГУР МО Украины.

"Я скажу, что самое сложное — когда противник сделал свои позиции очень хорошо укрепленными. Наверное, самое тяжелое — выбить его оттуда, потому что, когда позиция грамотно подготовлена, они все хорошо видят. Когда противник отвлекся, это может сыграть нам на руку: мы сможем подойти под прикрытием, когда он нас не видит, и работать по нему с близкого расстояния", — объяснил боец. 

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Донбасс война война в Украине ГУР МО України операция "Вивальди"
Катерина Османская - Редактор
Автор:
Катерина Османская

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