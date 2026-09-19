Штурмовик Артану розповів про подробиці боїв під час операції Вівальді

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Reuters

Боєць спеціального підрозділу ГУР МО України "Артан" із позивним "Дерун" розповів про бої під час операції "Вівальді". За його словами, одним із найскладніших завдань для штурмової групи є вибивання російських військових із добре укріплених позицій. У таких умовах противник здатний заздалегідь помітити наближення українських бійців і контролювати ситуацію.

Про це боєць розповів у інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Що відбувається під час штурму

Військовослужбовець розповів, що ситуація може змінитися, якщо російські військові втрачають пильність і перестають контролювати підходи до своїх позицій. Тоді українські бійці отримують можливість непомітно наблизитися до противника. Після цього, як зазначив "Дерун", російські військові можуть почати панікувати й припускатися помилок.

Операція "Вівальді" триває на півночі Донецької області. За даними Третього армійського корпусу, на першому етапі операції українські підрозділи зачистили від ворожої інфільтрації 75 квадратних кілометрів території та деокупували ще 10 квадратних кілометрів. У операції брав участь, зокрема, спецпідрозділ "Артан" ГУР МО України.

"Я скажу, що найскладніше — коли противник дуже добре укріпив свої позиції. Напевно, найважче — вибити його звідти, бо коли позиція грамотно підготовлена, вони все добре бачать. Коли противник відволікся, це може зіграти нам на руку: ми зможемо підійти під прикриттям, коли він нас не бачить, і діяти проти нього з близької відстані", — пояснив боєць.

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