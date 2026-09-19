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Главная Новости дня Операция "Вивальди": ВСУ освободили новые населенные пункты в Донецкой области

Операция "Вивальди": ВСУ освободили новые населенные пункты в Донецкой области

Ua ru
19 сентября 2026 16:34
ВСУ освободили новые села в Донецкой области в рамках операции Вивальди
Украинские военные во время операции. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны Украины продолжают наступление на севере Донецкой области. В рамках операции "Вивальди" украинские военные за последнюю неделю продвинулись вперед и зачистили новые населенные пункты. Часть освобожденных территорий пока не называют из тактических соображений.

Об этом начальник штаба и заместитель командира Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко рассказал в эфире "Суспільне Студія", сообщает Новини.LIVE в субботу, 19 сентября.

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ВСУ продолжают наступление на севере Донецкой области

По словам Петра Горбатенко, бойцы Третьего армейского корпуса и других подразделений Сил обороны, действующие на Лиманском направлении, продолжают наступление в рамках первого этапа операции "Вивальди".

В течение последней недели украинские военные продолжили продвижение. В то же время часть деталей операции пока не разглашается.

"За неделю мы также продолжаем продвижение. Соответственно, в ближайшее время сообщим вам о новых деталях проведения операции и новых результатах ее успехов. Мы продолжаем продвигаться. То, что было заявлено, — это одна цифра, она будет увеличиваться со временем", — сказал Горбатенко.

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Он отметил, что впоследствии будут поступать новые данные о результатах наступления и освобожденных населенных пунктах. По его словам, пока не всю информацию можно разглашать.

Помимо официально подтвержденного освобождения Среднего, украинские военные зачистили Коровья Яр, Новоселовку, Яровую и Александровку. Также Силы обороны очистили Рай-Александровку и другие населенные пункты, названия которых пока не разглашают из тактических соображений.

"Есть еще освобожденные села, но мы их не называем, поскольку не можем позволить себе воспользоваться глупостью противника и тем, что он сам вводит себя в заблуждение. Поэтому пока что кое-что приходится держать в секрете", — отметил он.

Как действуют российские войска

По словам Горбатенко, российские подразделения на этом участке фронта разбиты и дезорганизованы. Российское командование пытается закрыть прорыв, перебрасывая в район подразделения специального назначения.

"Противник на данном участке разбит и дезорганизован. Пытается перебросить туда, для закрытия прорыва, подразделения специального назначения, просто измельчая их в "мясо", не добиваясь никакого успеха", — добавил заместитель командира.

Военный отметил, что потери российской армии убитыми, ранеными и пленными превышают ожидания. По его словам, российские войска продолжают пытаться противодействовать наступлению, однако несут новые потери.

Помимо пехотных атак, оккупанты наносят удары по тыловым районам в Харьковской и Донецкой областях. В частности, под удары попадают крупные населенные пункты.

"Тактика россиян в целом не меняется. Это просто "мясные" штурмы, а также массированные удары по тыловым районам, особенно по крупным населенным пунктам с большим количеством местного населения, таким как Изюм, Балаклея, Славянск, Краматорск. Противник наносит ракетно-бомбовые удары, применяя авиацию, "Шахеды", — рассказал он.

Что известно об операции "Вивальди"

Наступательная операция "Вивальди" проходит на севере Донецкой области, в частности в районе Лимана. Первый этап наступления украинские военные проводили в режиме информационного затишья.

В ходе первого этапа Силы обороны зачистили 75 квадратных километров территории. Еще 10 квадратных километров были деоккупированы.

В рамках операции украинские военные освободили Среднее и очистили Коровья Яр, Новоселовку, Яровую, Александровку и Рай-Александровку. В то же время названия остальных освобожденных населенных пунктов пока не разглашаются.

Нынешнее наступление является лишь первым этапом операции "Вивальди". Впереди, по имеющейся информации, как минимум еще три этапа.

Новини.LIVE сообщали, что в рамках операции "Вивальди" на Лиманском направлении украинские военные уничтожают российскую логистику. Третий армейский корпус показал кадры поражения российских грузовиков с боеприпасами, топливом, продовольствием и личным составом.

Новини.LIVE также писали, что боец спецподразделения ГУР "Артан" с позывным "Дерун" рассказал о сложностях штурмов в рамках операции "Вивальди". По его словам, сложнее всего выбивать российских военных из хорошо укрепленных позиций, которые они могут контролировать заранее. Операция продолжается на севере Донецкой области.

ВСУ Донецкая область потери оккупантов наступление Силы обороны Украины Третий армейский корпус операция "Вивальди"
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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