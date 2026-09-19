ВСУ освободили новые села в Донецкой области в рамках операции Вивальди

Украинские военные во время операции. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны Украины продолжают наступление на севере Донецкой области. В рамках операции "Вивальди" украинские военные за последнюю неделю продвинулись вперед и зачистили новые населенные пункты. Часть освобожденных территорий пока не называют из тактических соображений.

Об этом начальник штаба и заместитель командира Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко рассказал в эфире "Суспільне Студія", сообщает Новини.LIVE в субботу, 19 сентября.

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ВСУ продолжают наступление на севере Донецкой области

По словам Петра Горбатенко, бойцы Третьего армейского корпуса и других подразделений Сил обороны, действующие на Лиманском направлении, продолжают наступление в рамках первого этапа операции "Вивальди".

В течение последней недели украинские военные продолжили продвижение. В то же время часть деталей операции пока не разглашается.

"За неделю мы также продолжаем продвижение. Соответственно, в ближайшее время сообщим вам о новых деталях проведения операции и новых результатах ее успехов. Мы продолжаем продвигаться. То, что было заявлено, — это одна цифра, она будет увеличиваться со временем", — сказал Горбатенко.

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Он отметил, что впоследствии будут поступать новые данные о результатах наступления и освобожденных населенных пунктах. По его словам, пока не всю информацию можно разглашать.

Помимо официально подтвержденного освобождения Среднего, украинские военные зачистили Коровья Яр, Новоселовку, Яровую и Александровку. Также Силы обороны очистили Рай-Александровку и другие населенные пункты, названия которых пока не разглашают из тактических соображений.

"Есть еще освобожденные села, но мы их не называем, поскольку не можем позволить себе воспользоваться глупостью противника и тем, что он сам вводит себя в заблуждение. Поэтому пока что кое-что приходится держать в секрете", — отметил он.

Как действуют российские войска

По словам Горбатенко, российские подразделения на этом участке фронта разбиты и дезорганизованы. Российское командование пытается закрыть прорыв, перебрасывая в район подразделения специального назначения.

"Противник на данном участке разбит и дезорганизован. Пытается перебросить туда, для закрытия прорыва, подразделения специального назначения, просто измельчая их в "мясо", не добиваясь никакого успеха", — добавил заместитель командира.

Военный отметил, что потери российской армии убитыми, ранеными и пленными превышают ожидания. По его словам, российские войска продолжают пытаться противодействовать наступлению, однако несут новые потери.

Помимо пехотных атак, оккупанты наносят удары по тыловым районам в Харьковской и Донецкой областях. В частности, под удары попадают крупные населенные пункты.

"Тактика россиян в целом не меняется. Это просто "мясные" штурмы, а также массированные удары по тыловым районам, особенно по крупным населенным пунктам с большим количеством местного населения, таким как Изюм, Балаклея, Славянск, Краматорск. Противник наносит ракетно-бомбовые удары, применяя авиацию, "Шахеды", — рассказал он.

Что известно об операции "Вивальди"

Наступательная операция "Вивальди" проходит на севере Донецкой области, в частности в районе Лимана. Первый этап наступления украинские военные проводили в режиме информационного затишья.

В ходе первого этапа Силы обороны зачистили 75 квадратных километров территории. Еще 10 квадратных километров были деоккупированы.

В рамках операции украинские военные освободили Среднее и очистили Коровья Яр, Новоселовку, Яровую, Александровку и Рай-Александровку. В то же время названия остальных освобожденных населенных пунктов пока не разглашаются.

Нынешнее наступление является лишь первым этапом операции "Вивальди". Впереди, по имеющейся информации, как минимум еще три этапа.

Новини.LIVE сообщали, что в рамках операции "Вивальди" на Лиманском направлении украинские военные уничтожают российскую логистику. Третий армейский корпус показал кадры поражения российских грузовиков с боеприпасами, топливом, продовольствием и личным составом.

Новини.LIVE также писали, что боец спецподразделения ГУР "Артан" с позывным "Дерун" рассказал о сложностях штурмов в рамках операции "Вивальди". По его словам, сложнее всего выбивать российских военных из хорошо укрепленных позиций, которые они могут контролировать заранее. Операция продолжается на севере Донецкой области.