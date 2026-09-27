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Зеленский о ситуации на фронте: важные результаты наших войск

Ua ru
27 сентября 2026 14:53
Зеленский о ситуации на фронте: важные результаты наших войск
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах украинских военных на Лиманском направлении в Донецкой области и в рамках других операций активной обороны. За неделю на всех участках активных боевых действий украинские подразделения уничтожили 10 660 российских военнослужащих — убитых и раненых.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Автор:
Штин Ульяна

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