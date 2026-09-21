Операция «Вивальди» в Донецкой области: штурмовик ГУР рассказал о боях

Боевые действия. Фото: Третий армейский корпус

Операция "Вивальди", развернувшаяся на севере Донецкой области, требовала от украинских бойцов молниеносной скорости и тщательного планирования. Военный, ранее участвовавший в освобождении Новомихайловки и обладающий значительным опытом штурмовых действий, рассказал о главных препятствиях на поле боя и цене каждой ошибки при выполнении задания.

Подробностями прорыва хорошо защищенных российских позиций в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепце поделился штурмовик спецподразделения "Артан" Департамента активных действий ГУР МО Украины с позывным "Дерун".

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Как проходила подготовка к операции

Любым штурмовым действиям предшествует тщательная подготовка. По словам спецназовца, подготовка к операции «Вивальди» длилась от одного до полутора месяцев. Ключевой задачей этого этапа является отработка идеального взаимодействия внутри группы.

"Ну, самое первое, что нужно отработать, — это, конечно, взаимодействие внутри этой группы. Чтобы вся моя группа, с которой я иду, была хорошо отлажена. Чтобы каждый знал, кто с чем работает, кто где работает и кто как работает", — отметил военный.

В то же время он подчеркнул, что предвидеть все сценарии развития событий невозможно, ведь замысел противника до конца остается неизвестным, поэтому импровизировать на фронте приходится каждую минуту.

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Непредвиденные ситуации во время штурма могут возникнуть ещё до высадки пехоты. Как отметил разведчик, критический момент начинается с момента посадки экипажа в бронированный транспорт.

"Каждую минуту у нас может что-то пойти не так, потому что мы до конца не знаем, что задумал противник. Мы готовы к определенным действиям", — добавил "Дерун".

Враг способен перехватить машину или взорвать её по дороге, что заставит команду немедленно отходить. Непосредственно во время операции «Вивальди» украинские воины столкнулись с плотным огнем со стороны оккупантов сразу после высадки. Россияне четко обстреливали группу с помощью минометов, артиллерии и беспилотников.

Вражеский обстрел и попытка окружения привели к трагическим последствиям для группы "Деруна". Команде пришлось быстро искать укрытие и окопаться, чтобы вести ответный огонь.

В результате атаки один из бойцов получил ранение. Из-за того, что россияне сконцентрировали силы вокруг украинских военных, оперативная эвакуация оказалась невозможной.

Главной сложностью при проведении операции "Вивальди" военный называет повсеместное присутствие вражеских дронов, которые диктуют темп ведения боя. Бойцы не могут действовать против хорошо укрепленных позиций россиян в привычном режиме, ведь среднее время подлета беспилотника составляет примерно 15 минут. За этот короткий промежуток времени штурмовикам необходимо выполнить свою задачу и мгновенно укрыться от ударов с воздуха. В противном случае противник сразу начнет обстреливать обнаруженные цели.

Новини.LIVE сообщали, что украинские силы провели масштабное наступление на севере Донецкой области под названием "Вивальди", сосредоточенное в основном на Лиманском направлении. Успешные действия украинских защитников сорвали планы российского командования полностью выйти на административные границы Донецкой области, а также ослабили давление оккупантов на Покровском и Александровском направлениях вблизи Запорожской области.

В то же время в приграничных районах Харьковской области армия РФ пытается штурмовать украинские позиции пехотными группами после массированных обстрелов. Наиболее активно оккупанты действуют на территории двух приграничных общин, пытаясь проникнуть вглубь обороны.

В северной части Купянска присутствие российских подразделений постепенно сокращается. Украинские бойцы перекрывают врагу пути снабжения, затрудняя переброску новых сил в город. При этом боевая обстановка на разных берегах реки Оскол заметно различается.