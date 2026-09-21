Операція Вівальді на Донеччині: штурмовик ГУР розповів про бої

Бойові дії. Фото: Третій армійський корпус

Операція "Вівальді", що розгорнулася на півночі Донецької області, вимагала від українських бійців блискавичної швидкості та ретельного планування. Військовий, який раніше брав участь у звільненні Новомихайлівки та має значний досвід штурмових дій, розповів про головні перешкоди на полі бою та ціну кожної помилки під час виконання завдання.

Деталями прориву добре захищених російських позицій в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепці ексклюзивно поділився штурмовик спецпідрозділу "Артан" Департаменту активних дій ГУР МО України з позивним "Дерун".

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Як відбувалася підготовка до операції

Будь-яким штурмовим діям передує ретельне тренування. За словами спецпризначенця, підготовка до операції "Вівальді" тривала від одного до півтора місяця. Ключовим завданням цього етапу є відпрацювання ідеальної взаємодії всередині групи.

"Ну, саме перше, що потрібно відпрацювати, це, звичайно, взаємодія між цією групою. Щоб вся моя група, з якої я йду, вона була добре спрацьована. Вони знали кожен, хто з чим працює, хто де працює і хто як працює", — зазначив військовий.

Водночас він наголосив, що передбачити всі сценарії розвитку подій неможливо, адже задум противника до кінця залишається невідомим, тому імпровізувати на фронті доводиться щохвилини.

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Непередбачувані ситуації під час штурму можуть виникнути ще до висадки піхоти. Як зазначив розвідник, критичний момент починається від посадки екіпажу у броньований транспорт.

"Кожної хвилини у нас може щось піти не так, бо ми до кінця не знаємо, що задумав противник. Ми готові до якихось певних дій", — додав "Дерун".

Ворог здатен перехопити машину чи підірвати її дорогою, що змусить команду негайно відходити. Безпосередньо під час операції "Вівальді" українські воїни зіткнулися зі щільним вогнем з боку окупантів відразу після висадки. Росіяни чітко відпрацьовували по групі за допомогою мінометів, артилерії та безпілотників.

Ворожий обстріл та спроба оточення призвели до трагічних наслідків для групи "Деруна". Команді довелося швидко шукати укриття та окопуватися, щоб вести вогонь у відповідь.

Внаслідок атаки один із бійців зазнав поранення. Через те, що росіяни сконцентрували сили навколо українських військових, оперативна евакуація виявилася неможливою.

Головною складністю під час реалізації операції "Вівальді" військовий називає тотальну присутність ворожих дронів, які диктують темп ведення бою. Бійці не можуть працювати на добре укріплених позиціях росіян у звичному режимі, адже середній час підльоту безпілотника становить приблизно 15 хвилин. За цей короткий проміжок часу штурмовикам необхідно виконати своє завдання та миттєво сховатися від ударів з повітря. В інакшому випадку противник відразу почне відпрацьовувати по виявлених цілях.

Новини.LIVE повідомляли, що українські сили провели масштабний наступ на півночі Донецької області під назвою "Вівальді", зосереджений здебільшого на Лиманському напрямку. Успішні дії українських захисників зірвали плани російського командування повністю вийти на адмінкордони Донеччини, а також послабили тиск окупантів на Покровському та Олександрівському напрямках поблизу Запорізької області.

Водночас у прикордонних районах Харківщини армія РФ намагається штурмувати українські позиції піхотними групами після масованих обстрілів. Найактивніше окупанти діють на території двох прикордонних громад, намагаючись просочитися вглиб оборони.

У північній частині Куп'янська присутність російських підрозділів поступово скорочується. Українські бійці перекривають ворогу шляхи постачання, ускладнюючи перекидання нових сил до міста. При цьому бойова обстановка на різних берегах річки Оскіл помітно різниться.