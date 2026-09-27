Зеленський про ситуацію на фронті: важливі результати наших військ

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати українських військових на Лиманському напрямку в Донецькій області та в межах інших операцій активної оборони. За тиждень на всіх ділянках активних бойових дій українські підрозділи знешкодили 10 660 російських військових убитими та пораненими.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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