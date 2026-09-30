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Главная Новости дня Операция "Вивальди": россияне сдаются в плен из-за нехватки еды и боеприпасов

Операция "Вивальди": россияне сдаются в плен из-за нехватки еды и боеприпасов

Ua ru
30 сентября 2026 17:02
Эксклюзив
Операция «Вивальди»: россияне сдаются из-за нехватки боеприпасов
Украинские военные. Фото: Третий армейский корпус﻿

Операция "Вивальди" состоит из четырёх этапов и в настоящее время продолжается. Из-за нехватки провизии и боеприпасов российские военные постепенно сдаются в плен. По словам лейтенанта Анастасии Куликовой, противника также удалось ввести в заблуждение относительно направления главного наступления, из-за чего он не был готов к действиям украинских сил.

Об этом Анастасия Куликова эксклюзивно рассказала в эфире Ранок.LIVE.

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Операция "Вивальди" состоит из четырёх этапов

Лейтенант отметила, что операция "Вивальди" является широкомасштабной наступательной операцией и состоит из четырех этапов, которые в настоящее время продолжаются.

По ее словам, из-за нехватки боеприпасов и других ресурсов российские военные постепенно сдаются в плен.

"Враг, в связи с тем, что у него не хватает провизии, боеприпасов и всего остального, постепенно сдается в плен. Они обессилены", — отметила Анастасия Куликова.

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По словам военной, украинским силам удалось ввести противника в заблуждение относительно направления главного наступления. Из-за этого российские военные не ожидали таких действий.

В плен сдаются офицеры и рядовые военные

Куликова отметила, что российские военные были морально и физически не готовы к развитию событий во время операции.

"Противник обессилен, как морально, так и физически, они к этому не были готовы. И офицеры, и рядовой личный состав сдаются в плен", — сказала военная.

Что известно об операции "Вивальди"

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 15 сентября Андрей Билецкий заявил о начале наступательной операции Третьего армейского корпуса на севере Донецкой области. Операция получила название "Вивальди" и, по его словам, проводилась в условиях информационного затишья.

Также Новини.LIVE писал, что в ходе операции "Вивальди" российская армия потеряла около 5 тысяч военных. В частности, украинские военные уничтожили точки запуска дронов российского подразделения "Рубикон", прорвали укрепления и взяли в плен около 250 оккупантов.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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