Втрати РФ у вересні сягнули 50 тисяч осіб

Російські військові на полі бою. Ілюстративне фото: facebook.com/mod.mil.rus

За оцінками НАТО, у вересні Росія втратила у війні проти України понад 50 тисяч військових убитими та пораненими. З них до 28 тисяч могли загинути. Втрати українських Сил оборони за той самий період становили близько 5 тисяч осіб.

Про це інформує Bloomberg з посиланням на військового представника НАТО, передає Новини.LIVE.

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Яких втрат зазнала російська армія у вересні

За словами високопоставленого військового представника НАТО, минулого місяця Росія зазнала в Україні понад 50 000 втрат, з яких 28 000 — загиблих.

Водночас українські війська за той самий період зазнали близько 5 000 втрат.

Як повідомляє Bloomberg, російські військові намагаються просуватися територією України, відправляючи солдатів у так звані "зони смерті". Там на них чатують безпілотники, наземні міни, артилерійський вогонь та інші засоби оборони.

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Крім того, українські далекобійні удари уражають нафтопереробні заводи та центри обробки даних у Росії. Завдяки наземному наступу українським силам вдалося повернути під контроль понад 125 квадратних кілометрів території.

Представник НАТО, на якого посилається видання, надав інформацію анонімно. Російська влада не оприлюднює даних про втрати своїх військових або кількість новобранців.

Новини.LIVE інформували, що за даними британської розвідки, 27 вересня російська армія зазнала найбільших добових втрат від початку повномасштабної війни. За інформацією Міноборони Великої Британії, убитими та пораненими РФ втратила 2 090 військових за добу. Такі втрати пов’язують зі спробами російських військ прорвати українську оборону поблизу Добропілля.

Новини.LIVE писали, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на початок вересня 2026 року загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,5 млн військових убитими та пораненими. За оцінкою української сторони, це приблизно у 100 разів більше за втрати СРСР в Афганістані та у 125 разів більше за офіційно визнані втрати РФ у двох чеченських війнах. У Генштабі зазначили, що ці втрати є найбільшими для російської армії в одній війні з часів Другої світової.