Третя штурмова захопила в полон росіян під час операції Вівальді: деталі бою

Бійці Третьої штурмової бригади під час операції Вівальді. Фото: facebook.com/ab3.brigade

Під час операції "Вівальді" бійці Третьої штурмової бригади зайшли в тил російських військ та захопили окупантів у полон, оскільки частина росіян не знала, що їхні позиції вже перебувають під контролем українських військових, і прийняла штурмовиків за своїх. Під час цього бойового виходу оператор-розвідник першого механізованого батальйону з позивним "Лєший", який служить за контрактом "18-24", разом із групою також знищив понад 30 окупантів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Третій армійський корпус.

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Оператор-розвідник із позивним "Лєший". Фото: кадр з відео

Росіяни потрапили в полон до українських бійців

За словами військового, під час операції його група мала пройти заміновані ділянки та закріпитися в лісопосадці. Російські військові чекали на українців та відкрили вогонь.

Після зіткнення група відійшла, при цьому жоден із бійців не зазнав поранень. Згодом українські штурмовики змінили напрямок та змогли зайти противнику в тил.

Частина росіян не знала, що позиції вже зайняли українські військові. Вони рухалися до них, вважаючи бійців Третьої штурмової своїми. Росіян змусили скласти зброю та зняти бронежилети. Після цього полонених відправили на тилову позицію.

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У Третьому армійському корпусі зазначили, що оператор-розвідник із позивним "Лєший" служить за контрактом "18-24". Під час операції "Вівальді" військовий разом зі своєю групою знищив понад 30 російських окупантів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський заявив про звільнення 125–140 квадратних кілометрів території під час операції "Вівальді".

Також Новини.LIVE писав, що заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін назвав ключові чинники успіху операції "Вівальді". За його словами, вирішальну роль відіграли зміна системи управління військами, якісна підготовка особового складу та використання сучасних технологій.