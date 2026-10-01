Максим Жорін розповів про тактику операції Вівальді на фронті

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Фото: Третій армійськмий корпус

Завдяки операції "Вівальді" українська армія довела здатність перемагати ворога навіть у найтяжчих умовах. Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що ключову роль у прориві відіграли інноваційні методи управління та збереження режиму інформаційної тиші.

Про це Максим Жорін ексклюзивно розповів в ефірі програми День.LIVE.

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Наступ ЗСУ викликав паніку в російських військ

Успішна реалізація військової операції "Вівальді" принесла українським силам не лише територіальні здобутки, а й потужний психологічний ефект. Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін наголосив, що цей наступ довів на практиці ефективність новітніх методів ведення війни.

Також Максим Жорін зауважив, що результати операції вимірюються не тільки звільненими кілометрами, відбитими населеними пунктами чи кількістю полонених росіян.

"Тобто ця операція сьогодні показує і мотивує всіх інших до того, щоб рухатись далі", — заявив Жорін.

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Вирішальним фактором, який забезпечив прорив на фронті, стала докорінна зміна системи управління. Переважну роль у цьому процесі відіграли ініціативи командира угруповання військ "Центр" та очільника корпусу Андрія Білецького.

Саме його бачення трансформації управління та бойових дій команда змогла успішно втілити безпосередньо на полі бою. Водночас Жорін пояснює, що такий результат став можливим виключно завдяки комплексному підходу до розв'язання проблем. Військовий зазначив, що успіх не можна списувати на щось одне, адже тут бездоганно спрацювала сукупність факторів, серед яких була підготовка особового складу, грамотне бойове застосування сил, інтеграція технологічних рішень та глобальний перерахунок самої математики війни.

Режим тиші та паніка в Росії

Окремо посприяло зламу російських планів суворе дотримання українськими військовими режиму інформаційної тиші. Підрозділи зберігали повну секретність протягом максимально можливого часу. Вийти з цього режиму та перервати мовчання командуванню довелося лише тоді, коли приховувати події стало неможливо через реакцію противника.

За словами заступника командира корпусу, український наступ спровокував масштабну паніку серед усіх російських воєнкорів, після чого інформація про хід операції стала абсолютно очевидною в медійному просторі.

Новини.LIVE повідомляли, що завдяки активному впровадженню наземних безпілотних систем бійцям Третього армійського корпусу вдалося майже на третину зменшити присутність піхоти безпосередньо на фронті. У перспективі роботизовані платформи зможуть перебрати на себе до 70% типових завдань військових, хоча про цілковиту заміну людей на передовій наразі не йдеться.

Паралельно підрозділи корпусу підбили підсумки третього етапу операції "Вівальді" на Лиманському напрямку. Українські сили прорвали фортифікаційні лінії окупантів, ліквідували пускові майданчики безпілотників підрозділу "Рубікон" та взяли в полон близько 250 загарбників. Загальні втрати російських військ упродовж цієї операції вже сягнули 5 тисяч осіб.

Противника вдалося перехитрити щодо головного напрямку наступу, тож росіяни виявилися абсолютно не готовими до маневрів українських сил. Опинившись в ізоляції без регулярного підвезення снарядів та провізії, ворожі бійці продовжують масово здаватися в полон.