Операція "Вівальді": корпус Білецького скоротив піхоту на третину

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Фото: Третій армійськмий корпус

Наземні роботи вже дозволили Третьому армійському корпусу на 30% зменшити кількість піхоти на передовій. В майбутньому безпілотні платформи зможуть виконувати до 70% усіх завдань солдатів, хоча повністю замінити людей на полі бою машинами поки що неможливо.

Таку думку в ефірі Вечір.LIVE висловив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

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Жорін висловився про успіх операції "Вівальді" та роль НРК у ній

Збройні сили України продовжують масштабувати використання роботизованих систем, аби максимально зберегти життя та здоров'я військовослужбовців.

Відповідне завдання ще минулого року поставив командир корпусу Андрій Білецький. Головною метою було зменшення задіяння піхотинців на 30% саме завдяки використанню наземних роботизованих комплексів (НРК). Інтеграція безпілотних платформ стартувала із забезпечення логістичних потреб підрозділу. Проте згодом функціонал машин розширився, тож тепер вони виконують роботу інженерів, штурмовиків і звичайних піхотинців.

Військове керівництво бачить значний потенціал у подальшому розвитку безпілотних технологій. Заступник командира припускає, що в майбутньому НРК зможуть взяти на себе більшість бойової рутини.

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"Так от сьогодні НРК дійсно, я думаю, що в перспективі, це ми не говоримо про сьогоднішній день, але в перспективі НРК, я думаю, що могли б на себе забрати взагалі близько 70% всіх задач піхотинця, які в нього є на лінії бойового зіткнення", — зазначив офіцер.

Він наголосив, що такий підхід дозволить суттєво звільнити людей від завдань, які несуть прямий ризик для їхнього життя. Підрозділ вже впевнено рухається до цієї мети.

Попри стрімкий розвиток технологій, військовий відкидає можливість стовідсоткової відмови від людського ресурсу в зоні бойових дій. Навіть враховуючи швидкість адаптації штучного інтелекту до військових завдань, повна заміна особового складу наразі залишається недосяжною.

"Поки що говорити про те, що будь-які дрони або НРК повністю замінять особовий склад на полі бою досить зарано і в принципі я вважаю, що навряд чи це можна буде зробити повністю", — пояснив він.

За його словами, військовослужбовцям у будь-якому разі доведеться контролювати як саму лінію бойового зіткнення, так і безпосередньо управляти роботизованими комплексами.

"Я не вірю в те, що можна буде віддати повністю все це... Але повністю прибрати особовий склад за лінією бойового зіткнення я принаймні поки що не бачу, як це б можна було зробити", — підсумував Максим Жорін.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Сили оборони успішно завершили третій етап масштабної операції "Вівальді" на Лиманському напрямку. Як повідомив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький, українські воїни звільнили села Нове, Рідкодуб і Катеринівку, а також повернули повний контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Окрім прориву ворожих ліній оборони, захисники ліквідували бази запуску БпЛА російського підрозділу "Рубікон" і взяли в полон близько 250 окупантів.

Загальні втрати ворога за три сезони операції перевищили 5 тисяч військових. Під час зустрічі з бійцями президент Володимир Зеленський підкреслив, що саме ці наступальні дії зруйнували задум армії РФ прорватися в тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та дозволили повністю стабілізувати ділянку.

Командування РФ терміново жене підкріплення, намагаючись бодай якось зупинити відкат своїх підрозділів. Утім, окупанти опинилися в глухому куті, бо українським силам вдалося ввести противника в оману щодо головного напрямку удару, тож через відсутність постачання та дефіцит снарядів росіяни масово капітулюють.